Poszukiwany za przestępstwa seksualne uciekał przez okno. W pościgu pieszym zatrzymali go dzielnicowi Data publikacji 02.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Do zakładu karnego trafił już 54-latek, który poszukiwany był od lipca tego roku za przestępstwa seksualne. Jego zatrzymanie było możliwe dzięki dobremu rozpoznaniu podległego rejonu przez dzielnicowych. Mężczyzna został namierzony w jednym z mieszkań na ternie gminy Strzelce Krajeńskie. Próbując uniknąć odpowiedzialności wyskoczył przez okno i uciekał przez pole. Chwilę później został zatrzymany w pościgu pieszym.

Praca dzielnicowego, to przede wszystkim bliski kontakt z mieszkańcami. Spotkania ze społeczeństwem, realizacja programów profilaktycznych, czy wreszcie pomoc w rozwiązywaniu skomplikowanych i tych pozornie drobniejszych problemów. Nie przez przypadek dzielnicowy nazywany jest policjantem pierwszego kontaktu. To często do niego trafiamy szukając pomocy ze strony Policji. Dzięki jego pracy możliwe jest również rozwiązanie wielu skomplikowanych spraw kryminalnych, czy namierzenie i zatrzymanie osób poszukiwanych. Tak było w przypadku 54-latka, który od kilku tygodniu poszukiwany był za przestępstwa seksualne. W jego namierzeniu kluczową rolę odegrała praca dzielnicowych ze Strzelec Krajeńskich. Dzięki doskonałemu rozpoznaniu podległego rejonu policjanci ustalili prawdopodobne miejsce, w którym ukrywa się mężczyzna. Kiedy funkcjonariusze zapukali do drzwi wytypowanego mieszkania, poszukiwany wyskoczył przez okno i uciekał polem. Został zatrzymany kilka minut później, po pościgu pieszym. Jeszcze tego samego dnia poszukiwany mężczyzna trafił do zakładu karnego, gdzie będzie odbywał karę pozbawienia wolności.

(KWP w Gorzowie / mw)