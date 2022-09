Wiktor chce być policjantem - przygotowania zaczyna już dziś Data publikacji 02.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj O tym, że 5-letni Wiktor chce być policjantem dowiedzieliśmy się od przedstawicieli Fundacji Równie Ważni, których chłopiec jest jednym z podopiecznych. Z odpowiedzią nie czekaliśmy ani chwili. 1 września Lubuscy Policjanci zorganizowali wiele atrakcji związanych z policyjnym rzemiosłem, aby zapewnić Wiktorowi pełną satysfakcję z tej wizyty i utrzymać jego przekonanie o tym, aby zostać policjantem, aż do uzyskania pełnoletności. To na pewno się uda. Brawo Wiktor.

Przedstawiciele Fundacji Równie Ważni zwrócili się do Lubuskiej Policji z zapytaniem o możliwość podjęcia wspólnych działań na rzecz jednego z ich podopiecznych. Chodzi o 5-letniego mieszkańca Gorzowa. Wiktor stara się dzielnie wypełniać obowiązki starszego brata swojej dwuletniej siostry Uli, która pozostaje pod opieką hospicjum domowego. Chłopiec jednocześnie jest wielkim fanem Policji i służb mundurowych. Jego ulubioną zabawą jest ta w "złoczyńców i bohaterów", przy czym oczywiście bohaterowie zawsze triumfują nad złem. W przyszłości Wiktor bez cienia wątpliwości planuje ubrać policyjny mundur, aby sam mógł uporać się z tym zadaniem.

Ale póki co chciał poznać kulisy policyjnej misji. Nie mogliśmy pozostać obojętni na takie pragnienia naszego fana. Dlatego zorganizowaliśmy wizytę podczas której na Wiktora czekało mnóstwo atrakcji. Postarali się o to policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim oraz policyjni kontrterroryści. Dzięki temu 5-latek przymierzył się do policyjnego radiowozu nie omieszkając oczywiście użyć sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Układał również edukacyjne puzzle z wizerunkiem maskotki Lubuskiej Policji- tygryska Lupo. Wielką ciekawość sprawiło mu sterowanie policyjnym robotem przeznaczonym do podejmowania materiałów pirotechnicznych. Wiktor pozostawił swe odbitki linii papilarnych oraz demonstrował swe wysokie umiejętności w miasteczku ruchu drogowego. Ale zaprezentował się także w pełnym rynsztunku policjanta Oddziałów Prewencji. Przymierzył się także do policyjnego motocykla, którym- jak dodał- w przyszłości będzie gonił piratów drogowych. Na koniec Wiktor otrzymał upominki i zrobił sobie pamiątkowe zdjęcie. Tych w policyjnym mundurze z pewnością w przyszłości będzie jeszcze więcej.

Więcej informacji na temat chłopca oraz misji Fundacji Równie Ważni znajduje się pod linkiem: https://rowniewazni.org/wiktor/

Opracował: podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 21.11 MB)