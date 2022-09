Policjanci zabezpieczali derby Śląska Data publikacji 02.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj na stadionie przy ulicy Cichej w Chorzowie zostały rozegrane wielkie derby Śląska. Niestety mecz nie należał do spokojnych. Podczas spotkania doszło do ataku pseudokibiców na pracowników ochrony organizatora oraz do odpalenia materiałów pirotechnicznych. Trwa identyfikacja sprawców przestępstwa.

Chorzowscy i katowiccy policjanci wspierani przez mundurowych z Zabrza, katowickiego oddziału oraz bielskiego i częstochowskiego pododdziału prewencji, a także Policji konnej i przewodników psów służbowych zabezpieczali wczorajsze wielkie derby Śląska pomiędzy Ruchem Chorzów a Górnikiem Zabrze. Stróże prawa z prewencji, ruchu drogowego oraz kryminalni byli obecni na terenie całego miasta. Dbali o bezpieczeństwo na trasach dojazdowych i w okolicy obiektu sportowego. Wszystko po to, by każdy z uczestników meczu bez przeszkód dotarł na stadion, a potem równie bezpiecznie powrócił do domu.

Niestety nie wszyscy zasiadający na trybunach przyswoili zasady bezpiecznego kibicowania. Już w pierwszej połowie sympatycy chorzowskiego klubu rozłożyli wielkoformatową flagę i zamaskowali pod nią twarze, a następnie odpalili na stadionie środki pirotechniczne. Niektóre z nich zostały przerzucone na murawę boiska. Następnie kilkuosobowa grupa pseudokibiców chorzowskiej drużyny wywiesiła na ogrodzeniu buforowym szaliki i emblematy innych klubów piłkarskich, po czym podpaliła je. Zareagowała ochrona zapewniona przez organizatora. Kiedy pracownicy próbowali ugasić ogień, zostali zaatakowani przez pseudokibiców chorzowskiej drużyny. Agresywna grupa kiboli zaczęła rzucać w pracowników ochrony racami i butelkami oraz próbowała przedostać się przez ogrodzenie sektora buforowego. Stanowcza reakcja pracowników ochrony nie dopuściła do eskalacji agresji i interwencja policjantów nie była konieczna.

Całe zajście zostało zarejestrowane przez mundurowych, którzy podczas zabezpieczenia meczu korzystali także z policyjnego drona. Policjanci zwalczający przestępczość pseudokibiców bezpośrednio po meczu zidentyfikowali dwóch najbardziej agresywnych kibiców, którzy brali udział w stadionowych zajściach. Ich zatrzymanie jest kwestią czasu.

Spotkanie piłkarskie dwóch śląskich drużyn zabezpieczało łącznie 716 policjantów, którzy wylegitymowali 67 najbardziej agresywnych kibiców i nałożyli 15 mandatów karnych. Obecnie policjanci z Wydziału Kryminalnego analizują zapisy z kamer i ustalają tożsamość pozostałych uczestników zajść na stadionie. Planowane są zatrzymania.

Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Chorzowie.

