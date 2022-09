Policjantki pomogły niepełnosprawnemu mężczyźnie Data publikacji 02.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjantki z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją, w ramach służby ponadnormatywnej pomogły mężczyźnie na wózku inwalidzkim, który po powrocie ze szpitala, od dwóch dni nie mógł dostać się do mieszkania. Dzięki interwencji policjantek 30-letni mężczyzna wrócił do swojego domu i podziękował funkcjonariuszkom za okazaną mu pomoc.

Policyjna służba to nie tylko ściganie przestępców, to także pomoc potrzebującym w wielu różnych sytuacjach. Tak było i tym razem. Kilka dni temu policjantki z bielańskiego wydziału do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją, w ramach służby ponadnormatywnej pomogły niepełnosprawnemu mężczyźnie. 30-latek kilka dni wcześniej wyszedł ze szpitala i nie mógł dostać się do swojego mieszkania. Matka mężczyzny wyjechała z Warszawy i syn nie mógł z nią nawiązać kontaktu.

Na mężczyznę siedzącego na wózku natknęły się policjantki, które patrolowały teren Parku Olszyna. Okazało się, że 30-latek od dwóch dni spał na klatce schodowej swojego bloku. Policjantkom udało się ustalić, gdzie aktualnie przebywa kobieta i gdzie pozostawiła klucz do mieszkania. Wraz z niepełnosprawnym mężczyzną policjantki udały się do bloku, w którym mieszkał. 30-latek podziękował funkcjonariuszkom za okazaną pomoc.

Empatia, zaangażowanie i chęć niesienia pomocy to te cechy, które warte są naśladowania i jak widać powszechne w szeregach naszej formacji.

(KSP / mw)