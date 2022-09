Policjant w dniu wolnym udaremnił ucieczkę złodziejom Data publikacji 02.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Od zawsze wiadomo, że noszenie munduru zobowiązuje, ale przede wszystkim zobowiązuje to, że jest się policjantem. Udowodnił to funkcjonariusz z Posterunku Policji w Lisewie, w powiecie chełmińskim, który w dniu wolnym od służby zareagował na informację świadka i udaremnił złodziejom ucieczkę.

W miniony wtorek, 30.08.2022 roku, chwilę po 21.00, mł. asp. Krystian Tyburski będąc w czasie wolnym od służby, uzyskał informację o podejrzanie zachowujących się mężczyznach, znajdujących się w pobliżu jednego z marketów w Lisewie. Mieli oni pospiesznie oddalać się od sklepu w kierunku pozostawionego dalej pojazdu. Funkcjonariusz był akurat niedaleko, więc pojechał zweryfikować przekazane informacje. Gdy był na miejscu zobaczył zaparkowany samochód i mężczyznę pakującego torby. Podszedł do niego, przedstawił się, poinformował, że jest policjantem i zapytał go, co robi w tym miejscu? Na co mężczyzna wskoczył do auta od strony pasażera i zaczął uciekać, uderzając w stojący samochód funkcjonariusza. Mundurowy ruszył za nim swoim autem, powiadamiając jednocześnie dyżurnego chełmińskiej jednostki o całej sytuacji i kierunku jazdy.

Uciekający wjechał na autostradę, taranując przy tym szlaban przy wjeździe na nią. Policjant cały czas jechał za uciekinierem i na bieżąco informował o wszystkim dyżurnego, który skierował w to miejsce będące w pobliżu patrole. Kierowca w końcu zatrzymał pojazd, a po chwili za nim zaparkowali umundurowani funkcjonariusze. Okazało się, że w pojeździe była jeszcze jedna osoba, a w torbach znajdował się skradziony wcześniej alkohol i inne kosztowne artykuły.

Mężczyźni, 23 i 26-letni mieszkańcy powiatu gdańskiego, zostali zatrzymani, a następnego dnia, 31.08.2022 roku usłyszeli zarzuty kradzieży. Ponadto kierowca odpowie również za stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym. W trakcie czynności okazało się, że byli oni już poszukiwani za popełnienie takich przestępstw na terenie województwa pomorskiego. Starszy odbywał już w przeszłości karę pozbawienia wolności za rozbój.

Za kradzież, o którą są podejrzani, grozi im kara pozbawienia wolności do 5 lat.

Dzięki wzorowej postawie funkcjonariusza, skradziony towar został odzyskany, a sprawcy nie unikną kary.

(KWP w Bydgoszczy / mw)