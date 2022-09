Areszt za udział w grupie przestępczej zajmującej się wprowadzaniem do obrotu narkotyków Data publikacji 02.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Zatrzymaliśmy 3 osoby za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Jej członkowie zajmowali się wprowadzaniem do obrotu znacznej ilości narkotyków. Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Zamościu zostali aresztowani na 3 miesiące. Przestępczym procederem kierowała 34-letnia mieszkanka Lublina.

W ostatnich miesiącach kryminalni z KWP w Lublinie oraz zamojscy policjanci rozpracowywali grupę przestępczą zajmująca się wprowadzaniem do obrotu znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Członkowie grupy, której przewodziła zatrzymana właśnie 34-latka działali na terenie kraju.

Na podstawie zgromadzonego przez policjantów materiału dowodowego Prokuratura Okręgowa w Zamościu wszczęła śledztwo w tej sprawie. Kolejnym etapem było zatrzymanie ustalonych sprawców. Policjanci przygotowywali się do działań, również dlatego, że chodziło o osoby z przeszłością kryminalną. W realizacji zatrzymania brali udział policyjni kontrterroryści z Lublina. Podejrzani byli całkowicie zaskoczeni

Wśród trójki zatrzymanych są 2 kobiety w tym szefowa grupy. To 34-letnia mieszkanka Lublina, której pomagała 57-latka i 34-latek z Lublina. Wszyscy zostali przewiezieni do Zamościa i osadzeni w policyjnym areszcie. Czynności z ich udziałem wykonywała Prokuratura Okręgowa w Zamościu, która w tej sprawie prowadziła śledztwo. Wczoraj Sąd Rejonowy w Zamościu wobec wszystkich zatrzymanych zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

34-latka z Lublina odpowie za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która trudniła się nabywaniem, magazynowaniem oraz wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychoaktywnych. Za udział w tej grupie odpowiedzą też jej kompani. Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że uczynili sobie z przestępczego procederu stałe źródło dochodu wprowadzając do obrotu co najmniej kilka kilogramów narkotyków w tym amfetaminę i kokainę a także tabletki ekstazy.

nadkomisarz Andrzej Fijołek