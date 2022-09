Cyberprzestępcy wciąż aktywni – bądźmy ostrożni w „sieci” Data publikacji 02.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Zielonogórscy policjanci już od dłuższego czasu ostrzegają przed cyberprzestępcami. Aktywność przestępców w internecie przybiera najróżniejsze formy, dlatego korzystając z aplikacji bankowych, robiąc zakupy w sieci, czy korzystając z mediów społecznościowych musimy zachować ostrożność i pamiętać o zasadach bezpieczeństwa.

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze każdego dnia zawiadamiani są o oszustwach i kradzieżach popełnionych w Internecie. Ten niepokojący trend wzrostu przestępczości obserwowany jest już od dłuższego czasu - współcześni przestępcy działają on-line co gwarantuje im łatwe i szybkie zyski. Po raz kolejny ostrzegamy – bądźcie ostrożni w sieci. Przestępcy wyłudzają dane dostępowe do kont bankowych, wyłudzają kody blik, oferują do sprzedaży nieistniejący towar, namawiają na fałszywe inwestycje. Kilka przykładów z ostatnich 3 dni: zielonogórzanin stracił ponad 2 tysiące 600 złotych wysyłając pieniądze osobie, która oferowała pracę za granicą. Dwóch innych mieszkańców straciło 3 tysiące i 2 tysiące 200 złotych na fałszywe oferty towaru na portalach aukcyjnych. Kolejny mężczyzna, który chciał „inwestować” w sieci stracił 10 tysięcy złotych nieświadomie instalując hakerskie oprogramowanie na swoim komputerze. Z kolei zielonogórzanka straciła 4 tysiące złotych podając swoje dane do karty bankowej oszustowi, który miał kupić oferowany przez pokrzywdzoną towar na portalu aukcyjnym.

Pamiętajmy o bezpieczeństwie przy korzystaniu z Internetu. Chrońmy swoje dane - nie podawajmy danych do logowania na konta bankowe czy numerów kart czy też nie przesyłajmy zeskanowanych dokumentów tożsamości. Nie przekazujmy też żadnych poufnych informacji przez telefon. Nie klikajmy na podane linki i nie instalujmy w ten sposób żadnych aplikacji, aby nie narazić się na utratę oszczędności życia. Nie podejmujmy ważnych decyzji w pośpiechu i zawsze zastanówmy się czy warto inwestować oszczędności życia w Internecie. Pamiętajmy również o regularnym skanowaniu komputera przez bezpieczny program antywirusowy.

(KWP we Wrocławiu / mw)