Policjant z wrocławskiego oddziału prewencji wyeliminował z ruchu pijanego kierowcę

Blisko 1,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu miał kierowca osobowego peugeota i to właśnie w takim stanie przemieszczał się ulicami w ścisłym centrum miasta. Jego poczynania na drodze, zauważył funkcjonariusz Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu, który jechał prywatnym samochodem w czasie wolnym od służby. Gdy sytuacja na to pozwoliła, policjant zajechał mężczyźnie drogę i wyjął mu kluczyki ze stacyjki. Dzięki zdecydowanym działaniom policjanta być może nie doszło do kolejnej tragedii na drodze.