Krakowski przewodnik psa służbowego w czasie wolnym pomógł zatrzymać uciekiniera Data publikacji 02.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Sierż. Przemysław Poświat, przewodnik psa służbowego z Wydziału Sztab Policji krakowskiej komendy miejskiej, w czasie wolnym od służby pomógł zatrzymać uciekającego przed policyjnym pościgiem kierowcę skody. Dzięki sprawnej i szybkiej reakcji krakowskiego policjanta uciekinier został zatrzymany i trafił do zakładu karnego, gdzie odbędzie zaległą karę więzienia.

26 sierpnia bieżącego roku policjanci z Komisariatu Policji w Słomnikach patrolowali rejon jednej z miejscowości w gminie Kocmyrzów-Luborzyca. Tuż po północy, funkcjonariusze chcieli zatrzymać do kontroli drogowej samochód marki Skoda, jednak na widok radiowozu kierujący pojazdem gwałtownie przyspieszył. Policjanci ruszyli w pościg za uciekinierem, który pędził przez kolejne miejscowości próbując zgubić ścigających go mundurowych. W końcu, w rejonie jednej z ulic w Nowej Hucie kierowca skody utracił panowanie nad pojazdem, uderzył w betonowe krawężniki, po czym porzucił uszkodzony samochód i pieszo kontynuował ucieczkę poprzez pobliskie pola. Wówczas do akcji włączył się będący na wolnym policyjny przewodnik psa służbowego sierżant Przemysław Poświat. Funkcjonariusz przejeżdżając nieopodal był świadkiem całej sytuacji, dlatego nie tracąc ani sekundy pobiegł przez pola za 25-latkiem. Po krótkim pościgu sierż. Poświat złapał zbiega, kiedy ten akurat próbował schować się foliowego tuneluna warzywa. Policjant obezwładnił mężczyznę, przywołał policyjny patrol, który w tym momencie dobiegał na miejsce i przekazał im 25-letniego mieszkańca Krakowa. Jak się okazało, kierowca skody uciekał przed mundurowymi, ponieważ obawiał się, że trafi do zakładu karnego, gdzie czeka na niego czteromiesięczna kara więzienia. Ponadto po sprawdzeniu w policyjnej bazie okazało się, że 25-latek nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Kierowca skody został zatrzymany, a następnie przewieziony do zakładu karnego, gdzie odbędzie zaległą karę więzienia.

25-latek odpowie także karnie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej - jest to przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Natomiast za kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie mniejszej niż 1500 złotych. Musi liczyć się także z zakazem prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż 6 miesięcy.

(KWP w Krakowie / mw)