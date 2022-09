Mężczyzna aresztowany za znęcanie się nad partnerką, naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariuszy i groźby karalne Data publikacji 02.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Jeleniogórscy policjanci zatrzymali podczas interwencji 48-letniego mężczyznę, który podejrzany jest o znęcanie się nad partnerką, naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariuszy, zmuszanie ich do odstąpienia od czynności oraz groźby karalne. Mężczyzna w trakcie czynności groził funkcjonariuszom siekierą i nożami, którymi ich zaatakował i ranił. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.

Policjanci Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze zatrzymali 48-letniego jeleniogórzanina podejrzanego o znęcanie się psychiczne i fizyczne nad partnerką, naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariuszy, zmuszanie ich do odstąpienia od czynności oraz groźby karalne.

30 sierpnia po godzinie 16.00 policjanci pojechali do jednego z jeleniogórskich mieszkań, w którym według zgłoszenia słychać było awanturę i krzyki kobiety wzywającej pomocy.

Kiedy funkcjonariusze pojawili się na miejscu, wyraźnie słyszeli odgłos przewracanych mebli oraz groźby pozbawienia życia kierowane przez mężczyznę wobec kobiety.

W związku z zagrożeniem życia i zdrowia postanowili natychmiast wejść do mieszkania, jednak nikt nie reagował na ich pukanie i wezwanie do otwarcia drzwi. Jeden z funkcjonariuszy zdecydował dostać się do mieszkania przez okno, po drabinie rozstawionej przez strażaków. W środku zauważył mężczyznę, który w ręku trzymał siekierę. Ten na widok policjanta natychmiast ruszył w jego kierunku, wymachując siekierą i grożąc pozbawieniem życia, próbował zatrzasnąć okno, roztrzaskując szybę. Przez cały czas był agresywny i nie reagował na polecenia. Agresor rzucił się na funkcjonariuszy, kopał, bił, a także ranił ich nożem. Policjanci obezwładnili go i zatrzymali.

W mieszkaniu przebywała jego partnerka, która w obawie o swoje życie bała się otworzyć drzwi. W trakcie czynności okazało się, że mężczyzna od września ubiegłego roku znęcał się nad nią psychicznie i fizycznie. Nadużywał alkoholu, który wyzwalał w nim agresję, wszczynał bez żadnego powodu awantury, podczas których wyzywał, bił, szarpał i popychał pokrzywdzoną. Groził jej również pozbawieniem życia.

48-latek został zatrzymany w policyjnym areszcie. Za popełnione przestępstwa grozić mu może nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Wczoraj Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze na wniosek prokuratora zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.

sierż. szt. Paweł Noga