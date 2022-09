„Służby” - policjanci uczestniczyli w inauguracji kampanii społecznej poświęconej ratownictwu Data publikacji 03.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Ogólnopolska Konferencja Ratownicza, połączona z Wielkim Piknikiem Ratowniczym, rozpoczęła kampanię społeczną „Służby”, poświęconą ratownictwu, ratownikom, policjantom, żołnierzom i strażakom. W tym wydarzeniu nie mogło zabraknąć reprezentantów Policji, którzy przedstawili najciekawsze i najważniejsze aspekty swojej służby.

W sobotę 3 września nabrzeże portu w Łebie na kilka godzin zamieniło się w miejsce skupiające stoiska służb mundurowych i ratowniczych, miejsce, w którym odbywały się pokazy sprzętu ratowniczego, policyjnego i wojskowego, ćwiczenia ratownicze, prelekcje, warsztaty i konkursy. To wydarzenie odbyło się w ramach inauguracji kampanii społecznej pn. „Służby”, której celem jest przedstawienie specyfiki pracy w poszczególnych służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz ratowanie ludzkiego życia i zdrowia. Funkcjonariusze z Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz Komendy Powiatowej Policji w Lęborku chętnie odpowiedzieli na zaproszenie do udziału w zorganizowanej z tej okazji Konferencji Ratowniczej i Wielkim Pikniku Ratowniczym.

Insp. pil. Robert Sitek – Naczelnik Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP opowiedział o policyjnym lotnictwie, którego głównym i niezmiennym celem jest dbanie z powietrza o bezpieczeństwo mieszkańców i o akcjach, do jakich wykorzystywane są policyjne śmigłowce. Polska Policja jest jedyną taką formacją w Europie, która posiada w swoich zasobach śmigłowce Black Hawk. Wykwalifikowany, przeszkolony i zaangażowany personel lotniczy oraz najnowocześniejsze śmigłowce (wykorzystywane nie tylko do zadań stricte policyjnych, ale również do działań ratowniczych, przy gaszeniu pożarów czy w transporcie organów do przeszczepów) sprawiają, że policyjne lotnictwo to w pełni profesjonalna służba, dzięki której lotnicy są zawsze gotowi do wykonywania ważnych zadań i realizowania ich na najwyższym możliwym poziomie.

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku rozdawali osobom odwiedzającym policyjne stoisko profilaktyczne uzyskane z Wydziału Promocji Policji Biura Komunikacji Społecznej KGP okulary VR, przygotowane w ramach projektu #JestAkcja. Po założeniu takich okularów można wirtualnie uczestniczyć w działaniach Polskiej Policji z funkcjonariuszami różnych formacji. Wystarczy telefon komórkowy z systemem Android lub iOS oraz film wyprodukowany w technologii 360 stopni – czyli np. jeden z filmów opatrzonych hasztagiem #JestAkcja.

Ponadto mundurowi opowiadali o szeroko pojętym bezpieczeństwie i prowadzili o tej tematyce konkursy z nagrodami, przygotowali również stanowisko promocji zawodu policjanta. Każdy zainteresowany wstąpieniem w nasze szeregi mógł dowiedzieć się na czym polega służba w Policji i jakie wymogi należy spełniać, aby w przyszłości przywdziać policyjny mundur. Nie zabrakło również pokazu tresury psów służbowych oraz prezentacji radiowozów i motocykli wykorzystywanych przez mundurowych z Łeby i Lęborka w codziennej służbie. Kto chciał, mógł założyć narkogogle i pokonać w nich tor przeszkód. Najmłodszym mundurowi rozdawali elementy odblaskowe i drobne upominki związane m.in. z bezpieczeństwem nad wodą, przypominając przy okazji o trwającym do 9 września br. konkursie „Artystyczny przeWODNIK”. Dodatkową atrakcją była żywa maskotka pomorskich policjantów – Słoń POPO, z którym chętnie fotografowały się zarówno dzieci jak i dorośli.

Zwieńczeniem kampanii społecznej jest program tv „Służby”. To program, który będzie pokazywał pracę m.in. policjantów, ratowników górskich i wodnych, strażaków, żołnierzy, pilotów i operatorów centrum ratowniczego – osób, od których sprawności, szybkości działania oraz właściwej oceny ryzyka niejednokrotnie zależy ludzkie zdrowie i życie.