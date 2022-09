Makabryczne potrącenie na przejściu dla pieszych. Wypadek zarejestrowała kamera monitoringu Data publikacji 05.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Zielonogórscy policjanci po raz kolejny proszą o ostrożność na drogach: kierujących o dostosowanie prędkości do natężenia ruchu, pory dnia i panujących warunków atmosferycznych, a także rozważną jazdę oraz zwrócenie szczególnej uwagi w rejonach skrzyżowań i przejść dla pieszych. Pieszych natomiast prosimy o to aby przed wejściem na przejście upewnili się, że mogą bezpiecznie przejść na drugą stronę jezdni, ale także aby byli czujni znajdując się już na przejściu, żeby uniknąć niebezpieczeństwa. Takie niebezpieczne zdarzenie – potracenie pieszej – zostało ostatnio zarejestrowane przez kamery miejskiego monitoringu.

Pamiętajmy, że pieszy na przejściu nie może być nigdy zaskoczeniem dla kierującego, nawet wtedy, gdy na drodze panują niesprzyjające warunki na przykład oślepiające słońce. Niestety zdarzają się sytuacje, kiedy dochodzi do zdarzeń z udziałem pieszych w miejscu, w którym powinni oni czuć się bezpiecznie czyli właśnie na przejściu dla pieszych. W miniony piątek (2 września) takie właśnie zdarzenie – potracenie pieszej – zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu. Do apeli o zwrócenie szczególnej uwagi i zachowanie ostrożności w rejonach skrzyżowań i przejść dla pieszych oraz zmniejszenie prędkości zwłaszcza gdy mamy ograniczoną widoczność nie zastosował się 61-letni kierujący osobowym fordem, który piątek (2 września) na wyznaczonym przejściu dla pieszych przy ulicy Wojska Polskiego potrącił 29-letnią kobietę. Piesza schodziła już z przejścia gdy wjechał w nią kierowca forda. Kobieta z poważnymi obrażeniami trafiła do szpitala. Kierujący fordem będzie odpowiadał za spowodowanie wypadku drogowego. Kodeks karny przewiduje za to karę pozbawienia wolności do 3 lat.

Pamiętajmy o tym aby dostosować prędkość do natężenia ruchu na drodze, ale także do warunków atmosferycznych, szczególnie teraz w związku ze zbliżającym się okresem jesiennym. O szczególną ostrożność prosimy w godzinach porannego i popołudniowego szczytu, w rejonach przejść dla pieszych i skrzyżowań. Zwróćmy uwagę na bezpieczeństwo pieszych - niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Bezpieczeństwo na drogach zależy od każdego z nas, a odpowiedzialne zachowanie na drodze, pomoże nam uniknąć niebezpiecznych sytuacji! Przypominamy także o rzeczy najważniejszej: nigdy nie siadajmy za kierownicę po alkoholu!

podinspektor Małgorzata Stanisławska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 20.15 MB)