#Pomagamyichronimy. Kobieta zorientowała się, że zapomniała torebki… pomogli policjanci Data publikacji 05.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Zdenerwowana kobieta zgłosiła, że po przejechaniu 200 kilometrów zorientowała się, że nie ma torebki z telefonem, dokumentami, gotówką oraz rzeczami osobistymi. Mogła jednak liczyć na pomoc świebodzińskich policjantów. Pozostawiona w restauracji na krześle torebka została zabezpieczona i przekazana podróżnej przez mundurowych.

Kiedy potrzebna jest pomoc, pierwszym wybieranym numerem jest ten do Policji - bez względu na to, czy kwestia dotyczy przestępstwa, wykroczenia czy innego zdarzenia wymagającego natychmiastowej reakcji. Jest to wyraz zaufania jakim obdarzeni są funkcjonariusze w niebieskich mundurach. Świadczyć o tym mogą przypadki, takie jak ten, który miał miejsce w sobotę, 3 września 2022 roku w Świebodzinie. Podróżująca busem z Niemiec do Polski kobieta pozostawiła w restauracji na krześle torebkę. Były w niej dokumenty, karta bankomatowa, gotówka, telefon i wszystkie osobiste rzeczy. Brak torebki zauważyła dopiero po przejechaniu blisko 200 kilometrów. Jedyną pomocą w tej sytuacji był dla niej telefon na numer alarmowy. Aby zweryfikować czy nie doszło do kradzieży jej rzeczy i pomóc zdesperowanej kobiecie, na miejsce został skierowany będący najbliżej patrol świebodzińskiej drogówki. Tam okazało się, że pozostawiona torebka nadal jest w lokalu. Policjanci zabezpieczyli mienie i nawiązali kontakt ze zgłaszającą, która po kilku godzinach dotarła do Świebodzina i odebrała ją z komendy. Była bardzo wdzięczna za pomoc.

Ta historia zakończyła się szczęśliwie, jednak przypominamy, aby w czasie podróży mocno zwracać uwagę na swoje mienie. Nie zostawiać telefonów, dokumentów, gotówki lub cennych rzeczy w pojeździe na widoku, a przed wyruszeniem z miejsc postoju podróżnych sprawdzić, czy wszystko i wszyscy nasi towarzysze podróży są w komplecie.

#pomagamyichronimy

(KWP w Gorzowie / mw)