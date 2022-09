Podziękowania dla szczecińskiej policjantki za okazaną pomoc i zaangażowanie w sprawę Data publikacji 05.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Do szczecińskiej komendy wpłynęły podziękowania dla policjantki z Komisariatu Nad Odrą, która wykazała się profesjonalizmem, empatią i zaangażowaniem wykraczającym poza obowiązujące procedury i standardy. Ich autorką jest mieszkanka Szczecina, która doświadczyła Stalkingu, który jest formą przemocy emocjonalnej. Otrzymane podziękowania są dla nas wyrazem największego uznania, dają dużą satysfakcję, a przede wszystkim motywują do dalszego działania i pomagania innym.

Do Komisariatu Policji Szczecin Nad Odrą wpłynęło podziękowanie za pracę policjantki służby dochodzeniowej mł. asp. Moniki Mąka-Kaczmarek.

Sprawa dotyczy Stalkingu — formy przemocy emocjonalnej, polegającej na uporczywym nękaniu, które u prześladowanej osoby wywołuje uzasadnione obawy o własne bezpieczeństwo.

Pomimo tego, iż funkcjonariuszka wykonywała po prostu swoje obowiązki, które każdego dnia realizuje w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, autorka podziękowań była pod wielkim wrażeniem profesjonalizmu, empatii i zaangażowania, z jakim policjantka podeszła do jej sprawy. Najlepiej oddają to słowa wdzięczności, które mieszanka Szczecina przelała na papier i przesłała do Komendanta Komisariatu Nad Odrą:

„…Dzięki Pani Monice Mąka-Kaczamarek, a przede wszystkim jej profesjonalnemu podejściu do nowego zjawiska, jakim jest „stalking”, przedstawionych przeze mnie świadków, efektywnego i szybkiego zorganizowania przesłuchań, zbieraniu dowodów i przestawianiu ich Prokuratorowi, współpracy z Prokuratorem i moim pełnomocnikiem udało się uzyskać wyrok skazujący w sprawie, której o mało nie przypłaciłam załamaniem zdrowia psychicznego i fizycznego, utratą pracy, niemożliwością uzyskania tytułu naukowego”.



W imieniu policjantki serdecznie dziękujemy za te słowa uznania. Wdzięczność wyrażona w kilku zdaniach nakreślonych na kartce, daje poczucie dobrze spełnionego obowiązku i motywuje do dalszej pracy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Szczecina.