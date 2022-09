Ćwiczenia „Borzygniew 2022” – dolnośląscy policjanci, strażacy i ratownicy WOPR szkolili żołnierzy WOT Data publikacji 05.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W minioną sobotę, 3 września 2022 r., na terenie Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji w Borzygniewie odbyło się szkolenie żołnierzy 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Instruktorami, którzy dzielili się z uczestnikami ćwiczeń swoją wiedzą i doświadczeniem, byli policjanci z dolnośląskiej komendy wojewódzkiej oraz wrocławskiej komendy miejskiej, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, a także ratownicy z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Tematem przewodnim szkolenia było doskonalenie umiejętności ratunkowych i technicznych niezbędnych do wykonywania czynności na terenach wodnych oraz prowadzenia działań poszukiwawczych.

Szkolenie, w którym udział wzięli żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, podzielono na dwie strefy – wodną oraz lądową. W każdej z nich ćwiczenia miały charakter obwodowo-stacyjny. W części wodnej swoją wiedzą, doświadczeniem i specjalistycznymi umiejętnościami podzielili się z kursantami funkcjonariusze z Komisariatu Wodnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i ratownicy WOPR. Policyjni wodniacy oraz ratownicy po szczegółowym instruktażu, ćwiczyli z wojskowymi konkretne czynności podejmowane podczas działań ratunkowych prowadzonych na otwartych zbiornikach wodnych. Była to świetna okazja do sprawdzenia algorytmów współpracy pomiędzy służbami ratunkowymi, a także doskonalenia umiejętności posługiwania się sprzętem do ratownictwa wodnego – rzutką ratowniczą i kołem ratunkowym. Żołnierze mieli ponadto możliwość sprawdzenia się w wykonywaniu łańcucha życia, skoku desantowego, a także wyciąganiu osoby poszkodowanej z wykorzystaniem szelek ratowniczych.

W części lądowej natomiast, za przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialni byli mundurowi z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu oraz funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej. Spośród kilku zagadnień, z którymi mogli zapoznać się wojskowi, było między innymi udzielanie pomocy ofiarom wypadków drogowych, prowadzenie działań poszukiwawczych, również z wykorzystaniem psa służbowego, a także ujawnianie i kryminalistyczne zabezpieczanie śladów oraz dowodów na miejscu zdarzenia o charakterze kryminalnym. To wszystko po to, aby w przypadku konieczności współpracy, żołnierze jeszcze skuteczniej współdziałali z funkcjonariuszami w zakresie udzielania pomocy osobom poszkodowanym, a także mogli podejmować czynności na miejscach różnego rodzaju zdarzeń, gdzie konieczne jest identyfikowanie i zabezpieczanie śladów kryminalistycznych.

Wielkim zainteresowaniem cieszyło się szkolenie prowadzone przez policyjnego przewodnika psa służbowego, który objaśniał tajniki poszukiwań osoby zaginionej z wykorzystaniem właśnie „czworonożnego funkcjonariusza”. Żołnierze mieli okazję zobaczyć podczas działań Kokę – psa, który już wielokrotnie pokazał, jak skuteczny potrafi być psi nos, gdy służby starają się zlokalizować sprawcę przestępstwa. Przewodnik opowiedział wojskowym również o tym, jak współpracuje się z psem tropiącym i jakich sytuacji trzeba unikać podczas poszukiwań, aby pies nie zgubił tropu, gdy podąża za osobą zaginioną.

Jednym z elementów szkolenia był pokaz ratownictwa wodnego, podczas którego żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej mieli okazję wykazać się świeżo nabytymi umiejętnościami i na własnej skórze poczuć, jak prowadzi się działania ratunkowe pod presją czasu, w warunkach najbardziej zbliżonych do rzeczywistej akcji ratunkowej.

„Borzygniew 2022” to już kolejna edycja szkolenia służb mundurowych. W przyszłości planowane są kolejne, aby móc jeszcze skuteczniej łączyć siły w niesieniu pomocy potrzebującym. Tego typu ćwiczenia to bez wątpienia niepowtarzalna okazja, żeby wymienić się doświadczeniami, zdobytą wiedzą i umiejętnościami, a także poznać specyfikę zadań realizowanych przez poszczególne rodzaje służb. Jest to niezbędne, aby być przygotowanym do podjęcia efektywnej współpracy nawet w najtrudniejszych warunkach.