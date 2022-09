XXX Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego Data publikacji 05.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dziś w kieleckim ośrodku wystawienniczym rozpoczęło się jedno z najważniejszych wydarzeń przemysłu obronnego. Targi MSPO każdego roku przyciągają do naszego miasta rzesze zwiedzających i wystawców, nie tylko z kraju. Tradycyjnie udział w niej biorą również świętokrzyscy policjanci m.in. dbając o bezpieczeństwo. W dzisiejszym oficjalnym otwarciu XXX Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego uczestniczył Prezydent RP Pan Andrzej Duda oraz Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak.

Dziś w hali Targi Kielce otwarto wystawę przemysłu obronnego. Prezes targów dr Andrzej Mochoń na początku uroczystości miał okazję przywitać Prezydenta RP i Ministra Obrony Narodowej, posłów i senatorów, przedstawicieli służb mundurowych i lokalnych władz. Obecny był także szef świętokrzyskich policjantów nadinsp. dr Jarosław Kaleta. Pan Prezes podsumował dotychczasową działalność Targów Kielce w kontekście przemysłu obronnego. Prezydent RP Andrzej Duda również zwracał uwagę na fakt, iż rozpoczynająca się wystawa odbywa się cyklicznie od trzydziestu lat. Prezydent podczas uroczystego otwarcia uhonorował medalami kilkunastu zasłużonych pracowników Targów Kielce. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, w obecności Prezydenta RP, podpisał umowę na dostawę m. in. 48 zestawów armatohaubic „KRAB”.

Warto podkreślić, że MSPO to nie tylko wystawa ale również szereg działań świętokrzyskich policjantów by zapewnić bezpieczeństwo trwania targów oraz płynności ruchu na pobliskich ulicach. Mundurowi zabezpieczają skrzyżowania dróg, a także inne miejsca, tak aby nie doszło do żadnych zdarzeń drogowych.

Opr. MŚ