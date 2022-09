Tymczasowy areszt za zgwałcenie 22-latki, która przyszła na rozmowę o pracę

Do tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy trafił 36-letni mieszkaniec Lublina. Mężczyzna zamieścił w serwisie internetowym ogłoszenie dotyczące pracy hostessy i animatorki dla dzieci. W trakcie spotkania z zainteresowaną zatrudnieniem 22-latką dopuścił się zgwałcenia. Sprawca usłyszał już zarzuty. Policjanci sprawdzają, czy było to jednorazowe zdarzenie, czy podejrzany ma na swoim koncie więcej tego typu przestępstw. Może mu grozić do 12 lat więzienia.