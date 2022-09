#pomagamyichronimy - Policjanci uratowali mężczyznę z pożaru

Funkcjonariusze z nowosolskiej Policji kolejny raz udowodnili, że w chwili zagrożenia nie ma dla nich przeszkód nie do pokonania. Gdy przyjechali do pożaru domu jednorodzinnego w gminie Przyborów i usłyszeli, że w budynku śpi mężczyzna, natychmiast ruszyli z pomocą. Wyprowadzili nieświadomego zagrożenia 48-latka. Dzięki szybkiej reakcji stróżów prawa nie doszło do tragedii.