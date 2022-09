Matka pozostawiła śpiące dzieci w samochodzie. Okazało się, że ich stan monitorowała zdalnie Data publikacji 06.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Prawidłową reakcją na zdarzenie wykazała się pracowniczka lokalu gastronomicznego w Kętach. Kobieta w jednym z zaparkowanych samochodów dostrzegła dwójkę małych dzieci śpiących w fotelikach. Policjanci ustalili, że matka była w pobliżu, a stan maluchów monitorowała zdalnie.

Do zdarzenia doszło w ubiegły czwartek, 01.09.2022 roku, na jednym z parkingów przy ulicy Kościuszki w Kętach. Tuż przed godziną 17.00 operator numeru alarmowego 112 otrzymał zgłoszenie od pracowniczki lokalu gastronomicznego dotyczące dwójki małych dzieci śpiących w samochodzie marki Renault. Z relacji zgłaszającej wynikało, że dzieciom nie grozi przegrzanie ponieważ w pojeździe są lekko uchylone szyby, lecz ona obawia się o ich bezpieczeństwo z uwagi na brak opieki. We wskazane miejsce natychmiast udał się jeden z patroli. W chwili gdy mundurowi rozmawiali ze zgłaszającą,podeszła do nich 26-letnia mieszkanka powiatu bielskiego informując, że jest właścicielką pojazdu oraz matką dwóch chłopców w wieku roku i trzech lat. Oświadczyła ona, że dzieci zasnęły więc pozostawiła je w pojeździe uchylając szyby, a ich stan monitorowała za pomocą kamery zamontowanej we wnętrzu samochodu oraz aplikacji internetowej, co następnie zaprezentowała. Policjanci pouczyli matkę, że co jakiś czas powinna jednak osobiście sprawdzać stan dzieci. Natomiast 20-latce, która wykazała się troską o los dzieci, podziękowali za prawidłową reakcję na zdarzenie Kobieta widząc małe dzieci bez opieki natychmiast powiadomiła Policję i do czasu przyjazdu funkcjonariuszy zwracała uwagę na ich stan.

Policjanci apelują do rodziców i opiekunów o rozsądek i zapewnienie odpowiedniej opieki dzieciom. Nawet jeśli wydaje się nam, że załatwienie jakiejś sprawy zajmie krótki czas, nie zostawiajmy swoich pociech samych. Policjanci apelują również do osób postronnych o natychmiastową reakcję w chwili, gdy zauważą dziecko lub zwierzę zamknięte w samochodzie podczas upału. Wystarczy powiadomić służby ratunkowe dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Natomiast w sytuacji zagrożenia życia należy stłuc szybę, najlepiej tą która znajduje się najdalej od małego pasażera.

(KWP w Krakowie / mw)