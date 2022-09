Dyżurny grudziądzkiej policji zapobiegł tragedii Data publikacji 06.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki profesjonalnemu działaniu dyżurnego grudziądzkiej policji nie doszło do tragedii. Funkcjonariusz, tuż po otrzymaniu informacji o próbie samobójczej, bez zbędnego wahania zatelefonował do desperata i tak poprowadził rozmowę, że ten zrezygnował z przerażającego zamiaru. Wrócił do domu, a tam zajęli się już nim zaalarmowani przez policjantów ratownicy medyczni.

Do zdarzenia doszło w miniony piątek 6 września 2022 roku. Tuż przed 17.00 do grudziądzkiej jednostki wpłynęło zgłoszenie o 75-letnim mieszkańcu Grudziądza, który poinformował najbliższą rodzinę o zamiarze odebrania sobie życia. Dyżurny jednostki podinsp. Michał Pryłowski zadysponował do interwencji dwa parole, a sam ustalił numer telefonu mężczyzny i bez zbędnego tracenia czasu zadzwonił do desperata. Funkcjonariusz tak poprowadził rozmowę, że ten zrezygnował z przerażających zamiarów. Po chwili mężczyzna wrócił do miejsca zamieszkania, gdzie byli policjanci, którzy wezwali załogę pogotowia. Podinsp. Michał Pryłowski – policjant z 30-letnim stażem. Blisko 25 lat służby na stanowisku dowodzenia. Tylko dzięki jego profesjonalizmowi nie doszło do tragedii.

Dyżurny policji oraz jego zastępca to bez wątpienia jedne z najważniejszych funkcji w policyjnych strukturach. W codziennej służbie na stanowisku dowodzenia muszą zmagać się z często zaskakującymi sytuacjami skutkującym nierzadko ogromnym stresem. Niejednokrotnie to od ich decyzji może zależeć ludzkie życie. W tym wypadku ogromne doświadczenie przyczyniło się do skutecznej pomocy człowiekowi w potrzebie.

Nie lekceważmy żadnych sygnałów świadczących o tym, że ktoś nie radzi sobie z trudną sytuacją życiową, okazujmy wsparcie i pomoc w kryzysie. Na terenie całego kraju można dzwonić na numer alarmowy 112 lub Kryzysowy Telefon Zaufania pod nr 116 123 oraz Młodzieżowy Telefon Zaufania pod nr 116 111 (czynny całą dobę) oraz Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212 (czynny całą dobę).

(KWP w Bydgoszczy / sc)