Policjanci z OPP w Olsztynie z pasją do biegania Data publikacji 06.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj II miejsce w VIII Biegu Służb Mundurowych o Mistrzostwo Wielkopolski na dystansie 10 km; I miejsce w kategorii drużynowej Mistrzostw Policji w Półmaratonie, które rozegrane zostały w ramach 31 Międzynarodowego Półmaratonu Signify w Pile - takimi osiągnięciami z ostatniego miesiąca mogą pochwalić się mł. asp. Tomasz Kiernozek i st. sierż. Daria Mitręga z OPP w Olsztynie.

W sierpniu 2022 roku w Mistrzostwach Służb Mundurowych w Rzgowie, w kategorii „Oddział Prewencji” mł. asp.Tomasz Kiernozek zajął II miejsce.

4 września br. wziął udział w Mistrzostwach Policji w Półmaratonie, które rozegrane zostały w ramach 31 Międzynarodowego Półmaratonu Signify w Pile. W kategorii drużynowej, wraz z Rafałem Syczew i Pawłem Łukaszukiem z KPP w Mrągowie, oraz Rafałem Żurkowskim z KPP w Kętrzynie zajęli I miejsce.

Mł. asp. Tomasz Kiernozek mówi, że w startach biegowych cieszy go nie tylko rywalizacja z innymi zawodnikami, ale także możliwość poznawania ciekawych ludzi, podróżowania, zwiedzania nowych miejsc, podziwiania piękna Natury.

„Największą radość dają mi zawody o charakterze charytatywnym. Często zapisuję się na takie imprezy. W klubie biegacza Jurund Szczytno, do którego należę, często pomagamy poprzez bieganie, zwłaszcza chorym dzieciom”- powiedział olsztyński policjant. Dodał jednocześnie, że jednym z biegów, który na zawsze zostanie w jego pamięci, jest bieg w Atenach, na stadionie olimpijskim, w czasie którego, wywalczył medal. W ramach przygotowań do startów i dbania o swoją kondycję – oprócz treningów biegowych olsztyński policjant jeździ na rowerze, pływa, gra w piłkę nożną. Od kilkunastu lat reprezentuje drużynę piłki nożnej GKS Szczytno, biorąc udział w meczach i treningach.

Za każdym razem, gdy bierze udział w zawodach, zakłada koszulkę z napisem „Policja”, by podkreślić, że reprezentuje OPP w Olsztynie. W przyszłości chciałby wystartować w triathlonie, ale póki co, nie zamierza rezygnować z zawodów biegowych na różnych dystansach.

St. sierż. Daria Mitręga z OPP w Olsztynie - jej przygoda z bieganiem, która przerodziła się w miłość do tej dyscypliny sportowej, rozpoczęła się 17 lat temu. W tym czasie zajmowała czołowe miejsca w różnych zawodach i imprezach biegowych. W ubiegłym roku st. sierż. Daria Mitręga z OPP w Olszynie została doceniona za swoje sportowe osiągnięcia i wygrała konkurs, uzyskując tytuł „Najlepszego biegacza Warmii i Mazur 2021”.

Ten rok po raz kolejny potwierdza, że nasza policjanta nadal jest w świetnej formie. Zajmuje nie tylko czołowe miejsca na podium, ale poprawia swoje rekordy życiowe.

Kilka dni temu Daria Mitręga wzięła udział w 31. Międzynarodowym Półmaratonie Signify Piła. Z czasem 1:35:27 zajęła II miejsce na podium kategorii „Policja-Kobiety”.

Na starcie stanęło 1050 zawodników i zawodniczek, z czego tylko trzy osoby nie ukończyły biegu. Olsztyńska policjantka wspomina, że trasa tego półmaratonu była dość płaska i biegła ulicami Piły. –„Dzięki kibicom trasa minęła w sympatycznej atmosferze. Dawno nie biegłam w miejscu, gdzie tyle osób wyszło na ulicę, by dodać otuchy biegaczom”- powiedziała Daria..

- „Jeśli chodzi o moją kondycję i nastawienie przed biegiem, to miałam mieszane uczucia, gdyż kilka dni wcześniej chorowałam i nie byłam pewna swojej formy. Dodatkowo sama podróż do Piły okazała się dość męcząca, gdyż aby zdążyć na start musiałam wyjechać krótko po piątej. Po odebraniu pakietu miałam ochotę zasnąć. Co nie zmienia faktu, że z miejsca, jak i czasu, jestem ogromnie zadowolona. Biegłam na totalnym luzie i widzę rezerwy, co dobrze rokuje przed startem w maratonie poznańskim, który odbędzie się niebawem, bo już w październiku”- dodała

Kondycję Daria musi mieć niesamowitą, bo potrafiła poprawić swój rekord życiowy o ponad minutę biegnąc w temperaturze powyżej 30 stopni!. Tak było pod koniec sierpnia w Rzgowie, gdzie wzięła udział w VIII Biegu Służb Mundurowych. Policjantka mówi, że ten bieg i organizacja, z pewnością zostaną na długo w jej pamięci. I to nie tylko z powodu pobicia swojego dotychczasowego rekordu życiowego.- „ Długa droga, bo aż 335 km w jedną stronę i jakieś 4,5 h w trasie. Start odbył się o godz. 14, na dystansie 10km i termometr wskazywał 32 stopnie!!! Do 9 km. biegło mi się całkiem sympatycznie, cały czas utrzymywałam drugą pozycję, tuż za prowadząca zawodniczką, i w planie miałam przyspieszyć jakieś 500m od mety, by dobiec jako pierwsza. Nie chciałam szaleć od samego początku, gdyż zdawałam sobie sprawę z warunków atmosferycznych, które były niesprzyjające. Kiedy miałam już podkręcić tempo biegu, zrobiło mi się słabo i postanowiłam, że rozsądnie będzie spokojnym rytmem dobiec do mety. Na finiszu byłam drugą kobietą w klasyfikacji OPEN.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

