Data publikacji 06.09.2022

Sprawca potrącenia ustalony po publikacji wizerunku

Policjanci z komisariatu na toruńskim Śródmieściu, po publikacji wizerunku, ustalili personalia mężczyzny, który na toruńskiej starówce, jadąc rowerem, potrącił dwuletniego chłopca. Mężczyzna już usłyszał zarzuty. Teraz sprawa trafi do sądu.

Policjanci z komisariatu na toruńskim Śródmieściu, po publikacji wizerunku, ustalili personalia mężczyzny, który na toruńskiej starówce, jadąc rowerem, potrącił 2-letniego chłopca. Do zdarzenia doszło 25 maja tego roku około godziny 16.50 na ul. Szerokiej 7. Mężczyzna poruszający się na rowerze najechał na chłopca, po czym oddalił się z miejsca zdarzenia. Dziecko nie odniosło na szczęście poważniejszych obrażeń.

Dzięki sygnałom od świadków funkcjonariusze ustalili, kto dokładnie stoi za tym zdarzeniem. 23-letni mieszkaniec Torunia już usłyszał zarzut związany z nieustąpieniem pierwszeństwa pieszemu, potrąceniem go i tym samym spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym. Sprawa trafi teraz do sądu. Za to wykroczenie grozi mężczyźnie grzywna.

(KWP w Bydgoszczy / kp)