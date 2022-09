Odszukali matkę zagubionego dziecka Data publikacji 07.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Do sokołowskiej komendy zgłosiła się kobieta z 6-letnim chłopcem. Poinformowała dyżurnego, że zauważyła dziecko, które w rejonie ronda na ul. Wolności usiłowało zatrzymywać samochody na „stopa” i się nim zaopiekowała, a następnie przyprowadziła do komendy.

Sprawą zajęli się dzielnicowi - st. sierż. Ewelina Piwowar i st. sierż Piotr Oksiuta. Ze względu na barierę językową ciężko było porozumieć się z chłopcem. Nie potrafił powiedzieć dokładnie, jak się nazywa, gdzie mieszka i co robił sam na ulicy. Nie zniechęciło to dzielnicowych do dalszego działania. Wspólnie z dzieckiem zaczęli jeździć ulicami miasta, próbując ustalić jego miejsce zamieszkania. Na jednej z ulic chłopiec rozpoznał stojącą na poboczu kobietę, która okazała się być jego matką.

Roztrzęsiona kobieta poinformowała funkcjonariuszy, że wracała z synem z zakupów i nagle straciła go z oczu. Dzięki szybkiej reakcji mieszkanki Sokołowa Podlaskiego oraz zaangażowaniu funkcjonariuszy chłopiec cały i zdrowy powrócił do domu.

(KWP w Radomiu / mw)