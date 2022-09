Profesjonalne działanie dyżurnego i szybka reakcja policjantów zapobiegły tragedii Data publikacji 07.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Ostrowscy policjanci odnaleźli mężczyznę planującego targnąć się na własne życie. Było to możliwe, dzięki aplikacji do lokalizacji telefonu mężczyzny, jaką posiadała rodzina 33-latka. Z uwagi na stan mężczyzny, 33-latek został przewieziony do szpitala pod opiekę lekarzy.

W poniedziałek wieczorem dyżurny ostrowskiej komendy odebrał dramatyczne zgłoszenie o mężczyźni, który przesłał wiadomość do najbliższych, że zamierza targnąć się na swoje życie. W takiej sytuacji każda minuta miała znaczenie. Dyżurny podczas rozmowy z najbliższymi mężczyzny zlokalizował miejsce pobytu 33-latka. Było to możliwe, dzięki aplikacji do lokalizacji telefonu mężczyzny, jaką posiadała rodzina 33-latka. O przybliżonym miejscu pobytu mężczyzny dyżurny poinformował policjantów prewencji i ruchu drogowego. Policjanci odnaleźli w lesie auto i siedzącego obok drzewa 33-latka. Z uwagi na stan mężczyzny, 33-latek został przewieziony do szpitala pod opiekę lekarzy.

Policjanci codziennie podejmują interwencje związane z ratowaniem ludzkiego życia. Często zdarza się, że do szczęśliwego zakończenia działań niezbędna jest szybka i zdecydowana reakcja funkcjonariuszy. Podczas takich interwencji liczy się każda minuta.

Kryzys emocjonalny może dotknąć każdego. Warto wiedzieć, jak rozwiązywać problemy lub wesprzeć innych w samodzielnym rozwiązywaniu trudności. Warto również nie wahać się i skorzystać z porady specjalisty z dziedziny psychologii, czy psychiatrii, działających m.in. w każdej poradni zdrowia psychicznego.

Nie lekceważmy żadnych sygnałów świadczących o tym, że ktoś nie radzi sobie z trudną sytuacją życiową, okazujmy wsparcie i pomoc w kryzysie. Na terenie całego kraju można dzwonić na numer alarmowy 112 lub Kryzysowy Telefon Zaufania pod nr 116 123, Młodzieżowy Telefon Zaufania pod nr 116 111 (czynny całą dobę) oraz Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212 (czynny całą dobę).

Pomocy i wsparcia udzielają także pracownicy centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego telefon 800 70 2222. Szczegółowe informacje można znaleźć też na stronie: https://liniawsparcia.pl/.

Wsparciem służą również pracownicy telefonu zaufania dla osób cierpiących na depresję, telefon: 22 484 88 01. Szczegółowe informacje znajdują się też na stronie https://stopdepresji.pl/.