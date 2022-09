Jaworscy policjanci pomogli 78-latkowi, który zgubił się podczas grzybobrania Data publikacji 07.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Podczas grzybobrania łatwo w lesie zabłądzić. Przekonał się o tym się 78-letni mieszkaniec naszego powiatu, który samotnie wybrał się rowerem na grzyby do lasu w Siedmicy. Mężczyzna stracił orientację i wyszedł z lasu kilkanaście kilometrów od miejsca, w którym pozostawił swój rower. Do domu pomogli mu wrócić policjanci z jaworskiej komendy.

Około godziny 19:00 dyżurny jaworskiej komendy otrzymał niepokojące zgłoszenie od członków rodziny 78-letniego mieszkańca naszego powiatu, który przed południem pojechał rowerem do lasu na grzyby i do tej pory nie wrócił. Zaniepokojona rodzina znalazła rower 78-latka stojący przy wejściu do siedmickiego lasu.

Do działań natychmiast zostali skierowani funkcjonariusze z jaworskiej jednostki, którzy rozpoczęli poszukiwania zaginionego grzybiarza.

Finał był szczęśliwy. Okazało się bowiem, że mężczyzna zdołał wyjść z lasu samodzielnie, lecz kilkanaście kilometrów od miejsca, gdzie pozostawił swój rower i szedł pieszo w kierunku Jawora.

Podróżujący tą drogą kierowca zainteresował się zmarzniętym mężczyzną i zabrał go do swojego samochodu, a następnie przywiózł na komendę, gdzie mężczyzna otrzymał od policjantów ciepły posiłek. Odnaleziony 78-latek, mimo że bez żadnego okazu, ale za to cały i zdrowy wrócił do swoich bliskich.

Jaworska Policja kolejny raz przypomina, jak przygotować się do wyprawy na grzyby:

należy zabrać ze sobą naładowany telefon komórkowy, a kiedy wychodzimy w godzinach popołudniowych pomocna będzie latarka i odblaski,

poinformować rodzinę, w którym kierunku się udajemy i na bieżąco informować ich o swojej lokalizacji,

odradzamy samotne wyjścia, szczególnie osobom z problemami zdrowotnymi. Zapewnijmy sobie towarzystwo, w ten sposób w razie wypadku będziemy mogli liczyć na szybką pomoc,

gdy wybieramy się na dłużej do lasu, zabierzmy ze sobą wodę oraz coś do jedzenia,

zwracać uwagę na inne osoby w lesie, być może któraś z nich będzie poszukiwana, a nasze informacje pomogą służbom w prowadzonej akcji poszukiwawczej,

nie wybierajmy się do lasu po zmierzchu,

jeśli nasi znajomi lub bliscy zabłądzili w lesie, nie zwlekając, zaalarmujmy Policję.

(KWP we Wrocławiu / kp)