Uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy w Mielcu Data publikacji 07.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Na Cmentarzu Parafialnym w Mielcu odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą śp. starszemu posterunkowemu Policji Państwowej Antoniemu Krupie z Zakopanego. W uroczystości udział wziął Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinspektor Dariusz Matusiak, parlamentarzyści, samorządowcy oraz rodzina policjanta, który zginął w czasie bombardowania i ostrzału mieleckich zakładów lotniczych we wrześniu 1939 roku.

St. post. Policji Państwowej Antoni Krupa żył w latach 1898 – 1939. W czasie I wojny światowej, w 1916 r. został wcielony do armii austriackiej. Walczył na froncie rosyjskim, potem rumuńskim. W grudniu 1918 r. wstąpił do Wojska Polskiego. Otrzymał przydział do 2. Pułku Strzelców Podhalańskich w Bochni. Walczył w obronie Lwowa, a następnie na wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. Uczestniczył w walkach o Kijów, Warszawę i w kontruderzeniu znad Wieprza. Za okazane męstwo został odznaczony Krzyżem Walecznych. 16 listopada 1921 r. wstąpił do Policji Państwowej. Służył Początkowo w Lipnicy Wielkiej, a od 1925 r. w Zakopanem, w służbie śledczej. 1 września 1939 r. policjanci zakopiańscy otrzymali rozkaz szybkiej ewakuacji na wschód, na tzw. Przedmoście Rumuńskie, podstawionymi samochodami ciężarowymi. Jeszcze tego samego dnia Zakopane zostało zajęte przez wojska słowackie i niemieckie. Po kilku dniach jazdy, znaleźli się w Mielcu, gdzie zostali skierowani, do obrony zakładów lotniczych. 6 września trafili na kolejny niemiecki nalot i ostrzał zakładów i miasta z broni pokładowej, w wyniku którego st. post. PP Antoni Krupa z Zakopanego został zabity. Pochowano go na cmentarzu parafialnym, obok wspólnego grobu ofiar nalotu z 2 września.

Wczoraj podczas uroczystości odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą funkcjonariuszowi, który wypełniając rozkazy, zginął w Mielcu w czasie służby. Uroczystość rozpoczął podinsp. Tomasz Grazda Komendant Powiatowy Policji w Mielcu, który przywitał przybyłych gości - Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie nadinsp. Dariusza Matusiaka, Komendanta Powiatowego Policji w Zakopanem insp. Piotra Dziekanowskiego oraz ks. kapelana Marka Buchmana duszpasterza Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. W uroczystości wzięli udział także poseł na Sejm Krystyna Skowrońska oraz przedstawiciel posła na Sejm Fryderyka Kapinosa - Waldemar Barnaś, a także przedstawiciel Marszałka Województwa Podkarpackiego - Tomasz Leyko, Wicestarosta Powiatu Mieleckiego Andrzej Bryła, Zastępca Prezydenta Miasta Mielca Adriana Miłoś, a także dyrektor Muzeum Regionalnego w Mielcu dr Jerzy Skrzypczak oraz Adam Matuszek - przewodniczący rzeszowskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939”. Uroczystość uświetniła również rodzina poległego policjanta - syn oraz wnuczka z mężem. W spotkaniu udział wziął również Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie mł. insp. dr Mariusz Skiba wraz z zastępcą nadkom. Wojciechem Kuligiem oraz kadra kierownicza Komendy Powiatowej Policji w Mielcu.

Uroczystość miała bardzo podniosły charakter, a zabierający głos goście podkreślali ważną rolę kształtowania policyjnej tożsamości poprzez upamiętnienia miejsc spoczynku funkcjonariuszy, którzy polegli w służbie ojczyźnie. Inicjatorem upamiętnienia był dr Jerzy Skrzypczak, który zbadał historię śp. st. post. Antoniego Krupy oraz dotarł do rodziny poległego policjanta. Podczas uroczystości ksiądz Marek Buchman kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie poświęcił grób.

Tuż po uroczystości, Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Dariusz Matusiak wraz z Komendantem Powiatowym Policji w Mielcu podinsp. Tomaszem Grazdą złożyli kwiaty na grobie pierwszego Komendanta Powiatowego Policji Państwowej w Mielcu podkomisarza Franciszka Szczotkowskiego, którego grób odsłonięto w lipcu ubiegłego roku.