Gotowość do niesienia pomocy wpisana jest w codzienną służbę

Kolbuszowscy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło w Widełce. Małżeństwo trafiło do szpitala po tym jak hyundai, którym kierował mężczyzna, uderzył w drzewo. Zanim na miejscu wypadku pojawiły się służby ratunkowe, pomocy poszkodowanym udzielała policjantka z oddziału prewencji z Rzeszowa, która najechała na to zdarzenie.