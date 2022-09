Do porodu na sygnałach Data publikacji 07.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z toruńskiej „drogówki” zostali poproszeni przez kierowcę osobowego peugeota o pomoc. Okazało się, że jego żona zaczęła rodzić w drodze do szpitala. Mundurowi na sygnałach zapewnili pilotaż do placówki zdrowia, a o przejazd przez kluczowe skrzyżowania zadbały inne patrole. Dzięki temu kobieta szybko trafiła pod opiekę lekarzy.

We wtorek, 6 września 2022 roku około godziny 7.00 do policjantów toruńskiej „drogówki”, którzy pełnili służbę w Lubiczu Górnym podbiegł kierowca osobowego peugeota. Mężczyzna zdenerwowanym głosem powiedział, że jedzie wspólnie ze swoją ciężarną żoną do szpitala. Podczas podróży rozpoczął się poród. Mężczyzna bardzo bał się o zdrowie żony i dziecka, więc poprosił policjantów o pomoc.

Mundurowi natychmiast podjęli decyzję o pilotażu samochodu do szpitala. Funkcjonariusze wytłumaczyli kierowcy, jak ma się zachowywać podczas jazdy za nimi, po czym włączyli sygnały i sprawnie przeprowadzili przez toruńskie ulice auto z rodzącą kobietą. Po drodze, na newralgicznych skrzyżowaniach przejazd zabezpieczały inne patrole. Przed szpitalem czekał już zaalarmowany przez dyżurnego personel medyczny.

Dzięki pomocy policjantów kobieta szybko trafiła pod kuratelę lekarzy i otrzymała fachową opiekę. Okazało się, że pomoc funkcjonariuszy przyszła w samą porę. Kilka minut później na świat przyszło maleństwo.

Szczęśliwym rodzicom gratulujemy.

(KWP w Bydgoszczy / sc)