Kolejne podziękowania dla dzielnicowego z Mielnika

"Jestem wdzięczna i bardzo dziękuję za godną naśladowania postawę...” - te słowa kieruje mieszkanka Gdańska do sierżanta Łukasza Młynarczuka, który pomógł jej 90-letniej cioci. To kolejne podziękowanie, które otrzymał dzielnicowy z Mielnika. Tym razem, po niepokojącej informacji od sąsiadów oraz listonosza, dzielnicowy wspólnie z pracownikiem socjalnym pojechali do samotnie mieszkającej seniorki. Kiedy ze strażakami weszli do mieszkania, okazało się, że 90-latka od 2 dni leżała na podłodze w łazience. Dzięki czujności postronnych osób oraz natychmiastowej reakcji służb kobieta w porę trafiła pod opiekę lekarzy. #PomagamyiChronimy to nie tylko policyjne motto.