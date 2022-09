Aresztowani za kradzież paneli z farmy fotowoltaicznej. Straty sięgają ponad 400 tysięcy złotych Powrót Generuj PDF Drukuj Gorzowscy kryminalni zatrzymali trzy osoby, które usłyszały zarzuty za włamanie i kradzież ponad 200 paneli z farmy fotowoltaicznej. Podejrzani próbowali także ukraść kolejne moduły, za co również odpowiedzą. Spłoszeni uciekli i podpalili busa z zapakowanymi panelami. Dzięki pracy operacyjnej funkcjonariuszy udało się dotrzeć do podejrzanych w południowej części województwa lubuskiego. Sąd na wniosek prokuratora zdecydował o tymczasowym areszcie. Śledczy nadal pracują nad sprawą.

Od maja 2022 roku policjanci z gorzowskiej komendy pracowali nad ustaleniem podejrzanych do dwóch zdarzeń, do których doszło na farmie fotowoltaicznej w Witnicy. W nocy z 5 na 6 maja podejrzani weszli na zamknięty teren i włamali się do kontenera. Ze środka zabrali ponad 250 sztuk paneli fotowoltaicznych, akcesoria do ich montażu, a także kilka sztuk falowników, których łączna wartość to ponad 360 tysięcy złotych. Tej nocy nikt jednak nie wezwał policjantów, a o zdarzeniu śledczy dowiedzieli się dopiero po kilku dniach. Do kradzieży kolejnego sprzętu mogło dojść w nocy 17 maja. Podejrzani ponownie przyjechali na teren farmy. Zdołali zapakować niemal całego busa, ale sytuację zauważył ochroniarz i wezwał policjantów. Spłoszeni mężczyźni podpalili auto z modułami i uciekli. Chcieli ukraść 140 sztuk paneli, ale nie udało im się to. Spaleniu uległo 70 sztuk modułów, które znajdowały się w aucie. Po informacji o zdarzeniu na miejscu pracowali śledczy wraz z technikiem. Funkcjonariusze zbierali materiał dowodowy. Nad sprawą pracowali kryminalni z gorzowskiej komendy. Policjanci intensywnie poszukiwali śladów i informacji, które doprowadziłyby ich do podejrzanych. Praca operacyjna przyniosła skutek i policjanci zatrzymali trójkę podejrzanych w wieku 51, 38 i 22 lata, mieszkańców Zielonej Góry i okolic. Mężczyźni byli zaskoczeni przez policjantów.

Po zebraniu niezbędnego w tej sprawie materiału dowodowego prokurator przedstawił trójce podejrzanych zarzuty kradzieży z włamaniem oraz usiłowania popełnienia tego samego przestępstwa. Dodatkowo dwóch z nich odpowie za posiadanie narkotyków. Mężczyznom grozi do 10 lat więzienia. Po zebraniu materiału dowodowego prokurator wystąpił z wnioskiem o areszt, do którego przychylił się sąd. Śledczy nadal pracują nad sprawą.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)