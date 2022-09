Oddali blisko 15 litrów krwi dla osób potrzebujących

Honorowi dawcy z klubu przy Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oddali krew dla osób potrzebujących. Zgłosiły się 42 osoby, które oddały łącznie blisko 15 litrów tego cennego płynu. To już kolejna tego typu akcja, która została przeprowadzona w pomieszczeniach klubu przy pl. Muzealnym. Obsługę przy pobieraniu krwi zapewnił personel medyczny Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu z ulicy Czerwonego Krzyża. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i organizatorom tego przedsięwzięcia.