Policjanci zatamowali krwotok rannemu mężczyźnie Data publikacji 08.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Ogniowa Patrolowo-Interwencyjnego z buskiej komendy zostali zadysponowani do pomocy przy udrożnieniu ruchu na skrzyżowaniu. Podczas wykonywania swoich obowiązków zauważyli na parkingu mocno krwawiącego mężczyznę. Nie zastanawiając się długo, pobiegli udzielić mu pomocy w zatamowaniu krwotoku. Jak się okazało, 32-latek z powiatu staszowskiego chciał skrócić sobie drogę do centrum Buska i zamiast iść chodnikiem postanowił przeskoczyć przez ogrodzenie. Niestety pośliznął się i nabił na elementy ogrodzenia.

Na skrzyżowaniu ulicy Wojska Polskiego z ulicą Objazdową w Busku - Zdroju doszło wczoraj, 07.09.2022 roku, do awarii samochodu ciężarowego. Do pomocy przy udrożnieniu ruchu skierowani zostali policjanci z Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego. W pewnym momencie mundurowi podczas wykonywania swoich obowiązków zauważyli na parkingu mocno krwawiącego mężczyznę. Funkcjonariusze nie zastanawiając się pobiegli udzielić poszkodowanemu pomocy w zatamowaniu krwotoku. Na krwawiącą ranę policjanci nałożyli opatrunek uciskowy i natychmiast wezwali pogotowie ratunkowe. 32-latek, mieszkaniec powiatu staszowskiego, został przewieziony do szpitala.

Jak ustalili policjanci, mężczyzna chciał skrócić sobie drogę z parkingu marketu i zamiast iść chodnikiem w kierunku centrum Buska, postanowił przeskoczył przez ogrodzenie. Podczas forsowania płotu pośliznęła mu się noga i nabił się udem na elementy bariery. Mężczyzna po udzieleniu mu pomocy medycznej opuścił szpital.

Szybka reakcja oraz umiejętności zdobyte przez policjantów podczas szkoleń z udzielania pomocy przedmedycznej przyczyniły się do zminimalizowania skutków, a może nawet do uratowania życia ludzkiego.

(KWP w Kielcach / mw)