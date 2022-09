Lubińscy kryminalni odzyskali skradzione pojazdy o wartości 135 tys. zł Data publikacji 08.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W krótkim odstępie czasu kryminalni z Lubina, zajmujący się zwalczaniem przestępczości samochodowej, odzyskali trzy pojazdy o łącznej wartości 135 tysięcy złotych. W sprawie zatrzymano dwie osoby, które usłyszały już zarzuty. Utracone pojazdy natomiast wróciły do swoich właścicieli.

Policjanci kryminalni z lubińskiej komendy powiatowej, zajmujący się na co dzień zwalczaniem przestępczości samochodowej, w kilkanaście dni odzyskali trzy pojazdy, które zostały utracone w różnych okolicznościach na terenie województwa dolnośląskiego i opolskiego.

W pierwszej kolejności funkcjonariusze zajęli się sprawą lawety skradzionej z terenu Lubina. Jej wartość pokrzywdzony wycenił na kwotę 20 tysięcy złotych. Policjanci operacyjni w dwa dni ustalili, że sprawcą kradzieży jest 36-letni mieszkaniec powiatu górowskiego. Lawetę namierzono na jednym z placów w Górze. Miała już wówczas założone inne tablice rejestracyjne. Młody mieszkaniec Góry usłyszał zarzut kradzieży, za co grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Następnie kryminalni odzyskali kolejną lawetę trzyosiową oraz minikoparkę. Oba zgłoszenia wpłynęły z innych jednostek, kolejno: z Opola i Środy Śląskiej. Drugą lawetę ujawniono na parkingu strzeżonym w Lubinie. Właściciel z Opola wycenił ją na kwotę 30 tysięcy złotych i szybko odzyskał, dzięki skutecznej pracy operacyjnej lubińskich stróżów prawa. Minikoparka natomiast, skradziona w Środzie Śląskiej, została namierzona w jednym z garaży na terenie powiatu lubińskiego. Maszyna była już częściowo przemalowana a wszystkie numery seryjne zostały zeszlifowane. Wartość tego pojazdu to kwota 90 tysięcy złotych. Ona również zostanie zwrócona właścicielowi przez jednostkę prowadzącą tę sprawę.

Drugą osobą zatrzymaną do sprawy był 32-letni mieszkaniec Lubina, który usłyszał zarzut paserstwa. Czyn ten również zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 5.

Pamiętajmy! Najbezpieczniejszym miejscem do parkowania jest własny garaż. Jeśli go nie mamy, bardzo uważnie wybierajmy lokalizacje, gdzie pozostawiamy nasze pojazdy. Dobrze oświetlony teren, gdzie odbywa się ruch, jest najlepszy. Złodzieje nie chcą ryzykować. Jeśli parkujesz samochód w świetle dziennym, a planujesz do niego wrócić rano, zastanów się, jak okolica będzie wyglądała w porze nocnej. Staraj się korzystać z parkingów strzeżonych i wybieraj te miejsca, gdzie parkowanie pojazdu jest dozwolone.

mł. asp. Przemysław Ratajczyk