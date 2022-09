Kradli samochody w Europie, demontowali je w Polsce i sprzedawali części Data publikacji 09.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Wspólne działania CBŚP i PK doprowadziły do zatrzymania 4 osób i przejęcia m.in. części i podzespołów samochodowych pochodzących z kradzieży dokonanych na terenie różnych krajów. Członkowie gangu kradli samochody w Europie, demontowali je w Polsce na części, które sprzedawali poprzez internet.

Policjanci z Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji ustalili, że członkowie zorganizowanej grupy przestępczej, działającej głównie na terenie krajów Unii Europejskiej, zajmują się kradzieżami samochodów. Skradzione auta demontowano w Polsce na części i podzespoły, a następnie sprzedawano za pomocą inetrnetu. W wyniku podjętych czynności funkcjonariusze ustalili, że w województwie kujawsko-pomorskim znajduje się magazyn z takimi częściami samochodowymi.

Wspólne działania CBŚP z Prokuraturą Krajową doprowadziły do ustalenia miejsca przebywania 4 osób, w tym podejrzanego o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. W trakcie czynności odzyskano części samochodowe, m.in. silniki i elementy karoserii, które skradziono w Niemczech i Szwecji. Do badań zabezpieczono także mazdę CX5 wartą około 80 tys. zł.

Podczas akcji zatrzymano 4 osoby, którym w Dolnośląskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu przedstawiono zarzuty. Trzem osobom grozi odpowiedzialność za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i popełnienia paserstw samochodowych, w tym co do mienia znacznej wartości. Dodatkowo jednej z nich przedstawiono zarzut założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Czwarta osoba będzie odpowiadać za paserstwo. Na podstawie zebranego materiału dowodowego wobec 3 podejrzanych sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Sprawa jest rozwojowa.