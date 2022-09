Komisariat w Brześciu Kujawskim jest nie do poznania Data publikacji 09.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Brześć Kujawski, w powiecie włocławskim, w województwie kujawsko-pomorskim stał się miejscem, gdzie zjechało wielu znamienitych gości. Okazją ku temu było symboliczne otwarcie po gruntownym remoncie i rozbudowie istniejącego tutaj od wielu lat Komisariatu Policji. Dziś obiekt ten dołączył do wielu innych, które z dumą możemy nazwać komisariatami na miarę XXI wieku.

Czwartkowa (08.09.2022 r.) uroczystość symbolicznego przekazania kluczy do budynku wyremontowanego i rozbudowanego Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim zgromadziła osoby, które w zdecydowanej większości przyczyniły się do tego, że przedsięwzięcie to zostało zrealizowane.

Jako pierwszy głos zabrał insp. Maciej Sadowski Komendant Miejski Policji we Włocławku, który przywitał zaproszonych gości oraz powiedział m.in.:

- (…) Z zapisów poczynionych przez historyków wynika, iż w 1972 roku kiedy mundurowi wyprowadzili się z budynku ratusza, wówczas to właśnie w tym miejscu ulokowany został posterunek policji. Na przestrzeni ostatnich 40 lat był on doraźnie remontowany przy wsparciu lokalnego samorządu. Jednak z roku na rok potrzeba generalnego remontu wzrastała. Dokładnie wiem jak pracowało się w tym budynku przed modernizacją, gdyż osobiście pełniłem funkcję komendanta kilka lat temu. To były trudne warunki służby i pracy... . (…) Dziś, patrząc na Komisariat Policji w Brześciu Kujawskim w nowej odsłonie, możemy mówić o naszym wspólnym sukcesie... .

Następnie Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak oraz Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotr Leciejewski symbolicznie przekazali klucz do komisariatu jego Komendantowi podinsp. Pawłowi Wilińskiemu. Ksiądz Prałat Wojciech Frątczak – Wikariusz Generalny Diecezji Włocławskiej dokonał poświęcenia budynku.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Poseł na Sejm RP Pani Anna Gembicka - odczytała okolicznościowy list od Prezesa Rady Ministrów Premiera Mateusza Morawieckiego. Pani Poseł na Sejm dr Joanna Borowiak odczytała list Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Kamińskiego.

Następnie głos zabrał Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, który kieruje pionem logistyki polskiej Policji:

- (…) Zazdroszczę Wam (policjanci przyp. aut.), że będziecie pracowali nie tylko w pięknym miejscu i także w pięknym obiekcie, a chciałbym przypomnieć wszystkim Państwu, że my służymy Narodowi, służymy ludziom, którzy mieszkają na tej ziemi. Po to, żeby dobrze to robić trzeba często być w terenie, trzeba z ludźmi rozmawiać, więc proszę Was żebyście się w tym pięknym obiekcie nie zasiedzieli. Bądźcie wśród ludzi, bo mieszkańcy tego oczekują.

Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Radosław Kempinski powiedział:

- Przebudowa komisariatu w Brześciu Kujawskim to kolejna wielka inwestycja zrealizowana w naszym województwie. Koszt modernizacji to około 4 milionów złotych. Miejscowi policjanci dzięki temu zyskali nowoczesne i wygodne miejsce pracy... . (...) Z satysfakcją możemy powiedzieć, że rząd inwestuje znaczące środki w rozwój policji. Bardzo dziękuję wszystkim funkcjonariuszom za przykładną, codzienną, ciężką pracę.

Następnie Pan Sławomir Kopyść – członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego odczytał okolicznościowy list Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego skierowany do policjantów oraz inicjatorów przedsięwzięcia. Pan Sławomir Kopyść przekazał także słowa podziękowania za realizację inwestycji w imieniu samorządowców.

Nadinsp. Piotr Leciejewski Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy zabrał głos jako ostatni z zaproszonych na uroczystość:

- Dzisiaj powiedziano wiele na temat bezpieczeństwa, powiedziano wiele na temat inwestowania polskiego państwa w bezpieczeństwo naszych obywateli. Dziś możemy otworzyć ten piękny komisariat, w który nasze państwo zainwestowało ponad 4 mln. złotych... . (…) Dziś otwieramy komisariat, który swoim etatem zapewnia bezpieczeństwo, ponad 42 tysiącom mieszkańców tego regionu. To zobowiązanie, to wielka praca. Ta grupa ludzi dba o bezpieczeństwo mieszkańców każdego dnia. To bardzo ważne, aby być wśród ludzi, aby pomagać, aby pełnić służebną rolę polskiej policji. Pozwólcie także, że podziękuję m.in. wykonawcom. Ten obiekt został wyremontowany i rozbudowany, ale też wyposażony w nową infrastrukturę teleinformatyczną, nowy sprzęt, tutaj jest wszystko nowe... .

Sprawa remontu i rozbudowy komisariatu sięga roku 2020, kiedy zadanie to wprowadzono do planu inwestycyjnego i przeprowadzono postępowanie przetargowe na „Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.: Komisariat Policji w Brześciu Kujawskim - przystosowanie obiektów”. Firma ELMAR Marzena Starzyńska z Włocławka wygrała ten przetarg składając najkorzystniejszą ofertę. W ramach rozbudowy dostosowano obiekt do aktualnych potrzeb jednostki, zgodnie z obowiązującymi przepisami: techniczno–budowlanymi, higieniczno–sanitarnymi, bhp i ergonomii pracy, przeciwpożarowymi i resortowymi. W komisariacie znajdują się: pomieszczenia biurowe, poczekalnia, toaleta dla interesantów uwzględniająca potrzeby osób z niepełnosprawnościami, pokój przyjęć interesantów, pomieszczenie służby dyżurnej z aneksem socjalnym, serwerownia, pokoje biurowe, sala odpraw, szatnie z suszarniami, pomieszczenia techniczne, magazyn depozytów, składnica akt, garaże z pomieszczeniem technicznym, pomieszczenie socjalne, a nawet siłownia. Całość zadania w kwocie 4 075 777,15 złotych została sfinansowana z budżetu Państwa, przy 100 tys.złotych wsparcia ze Starostwa Powiatowego we Włocławku oraz Urzędu Miasta i Gminy Brześć Kujawski.

Jesteśmy pewni, że obiekt po renowacji spodoba się mieszkańcom, którzy w nowoczesnych warunkach skutecznie załatwią swoje sprawy, a policjantom i pracownikom będzie teraz wygodnie w tym miejscu.