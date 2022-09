Uwierzyła w internetową miłość i straciła 80 tysięcy złotych Data publikacji 09.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj 80 tysięcy złotych straciła mieszkanka powiatu bielskiego, która uwierzyła w internetową miłość. Kobieta przez miesiąc korespondowała z mężczyzną poznanym przez portal społecznościowy. 58-latka, zapewniana o szczerości uczuć i wspólnej przyszłości, kilkakrotnie przelała pieniądze na jego konto. Ostatecznie jednak mężczyzna okazał się oszustem.

Do bielskich policjantów zgłosiła się mieszkanka powiatu, która padła ofiarą „internetowej miłości”. Kobieta powiedziała, że w lipcu na jednym z portali społecznościowych poznała mężczyznę, który podawał się za Amerykanina o polskich korzeniach. Miał pracować na platformie wiertniczej. Nowy znajomy bardzo szybko zaczął zapewniać kobietę o swoich uczuciach i pisał, że chciałby stworzyć z nią stały związek. Mężczyzna obiecał, że po przejściu na emeryturę przyjedzie do Polski, gdzie wybuduje dla nich dom. Na ten cel mężczyzna miał przelać pieniądze. Jednak wkrótce, jak twierdził, pojawiły się problemy z transferem środków i mężczyzna poprosił kobietę o pomoc finansową. Po kilku dniach oszust napisał, że musi zapłacić podatek w USA i ponownie potrzebuje wsparcia finansowego. W kolejnych dniach mężczyzna wymyślał nowe historie i chciał coraz więcej pieniędzy. Złapana w sieć kłamstw kobieta kilkakrotnie przelewała pieniądze na jego konto, wzięła nawet kredyt w banku. Po pewnym czasie jednak 58-latka zorientowała się, że ma do czynienia z oszustem i zdecydowała się zgłosić to policjantom. Mieszkanka powiatu bielskiego straciła 80 tysięcy złotych.

Zawierając nowe znajomości, należy być szczególnie ostrożnym. Zwłaszcza jeśli poznana przez Internet osoba prosi nas o pieniądze. Oszuści poprzez regularny kontakt i przedstawianie fałszywych historii z życia zdobywają zaufanie ofiary, a następnie proszą o pomoc finansową. Aby nie paść ich ofiarą należy zachować ostrożność, czujność i dystans w kontaktach z nieznajomymi, a szczególnie z tymi poznanymi w sieci.

(KWP w Białymstoku / sc)