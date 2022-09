Dzielnicowa pomogła bezdomnemu Data publikacji 09.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowa z łęczyckiej komendy policji pomogła znaleźć schronienie 55-latkowi, który tułał się od kliku miesięcy po Łęczycy. Dzięki zaangażowaniu policjantki oraz wsparciu instytucji pomocowych i Straży Miejskiej w Łęczycy bezdomny trafił już do ośrodka w Ozorkowie. Zbliża się okres jesienno-zimowy, nie zapominajmy o osobach, które w chłodne dni, a zwłaszcza noce mogą być narażone na wychłodzenie.

Dzielnicowi to policjanci, którzy mają bezpośredni kontakt z mieszkańcami swoich rejonów. Dbają o ich bezpieczeństwo indywidualne, jak i publiczne. W taki sposób swoje zadania realizuje młodszy aspirant Jadwiga Piotrowska. 8 września 2022 roku dzielnicowa z Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy pomogła osobie, która z uwagi na sytuację życiową nie ma gdzie mieszkać. Przez ostatnie dni policjanci kilkakrotnie interweniowali wobec mężczyzny, który nocuje na klatkach schodowych. Niestety nie chciał on skorzystać z pomocy oferowanej przez noclegownie, aż do wczoraj. Dzielnicowa dotarła do bezdomnego i dzięki swojej determinacji przekonała go do zmiany swojego losu. Przy wsparciu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy i Straży Miejskiej bezdomny trafił do ośrodka pomocowego w Ozorkowie.

Nieuchronnie zbliża się okres jesienno-zimowy, w którym podczas chłodnych dni, a zwłaszcza nocy bezdomni mogą być narażeni na wychłodzenie. Wielokrotnie od naszej wrażliwości i chęci niesienia pomocy zależy ich życie. O każdej niepokojącej sytuacji informujmy służby ratownicze.

(KWP w Łodzi / mw)