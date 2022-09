Policjanci odnaleźli zaginioną w lesie seniorkę Data publikacji 09.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z sulejowskiego komisariatu w ciągu kilkunastu minut od zgłoszenia odnaleźli 74-letnią kobietę, która podczas grzybobrania straciła orientację w terenie. Dzięki sprawnym działaniom policjantów miłośniczka grzybów cała i zdrowa powróciła do córki. Apelujemy o rozsądek i właściwe przygotowanie do leśnych wycieczek.

Długie spacery na świeżym powietrzu i satysfakcja z odnalezionych grzybów sprawiają, że amatorzy grzybobrania chętnie wybierają się do lasu. Pochłonięci zbieraniem leśnego runa często zbaczają z duktów wchodząc w głąb lasu. Niestety często tracą orientację. Wszystkie drzewa i krzewy wydają im się identyczne i nie potrafią odnaleźć drogi powrotnej. Tak było w przypadku 74-letniej mieszkanki powiatu sulejowskiego, o której zaginięciu powiadomiła zaniepokojona córka.

8 września 2022 roku w godzinach popołudniowych policjanci z sulejowskiego komisariatu niezwłocznie zareagowali na informację o zaginionej seniorce i rozpoczęli poszukiwania. Na skraju lasu czekała już na nich córka zaginionej kobiety. Oświadczyła, że razem z matką wybrała się na grzyby. W lesie kobiety rozdzieliły się i straciły kontakt ze sobą. Niestety seniorka nie wróciła w miejsce, gdzie powinny się spotkać. Nie było także możliwości skontaktowania się z nią, ponieważ 74-latka nie zabrała ze sobą telefonu. Policjanci wyruszyli na poszukiwania. Dokładnie przeczesywali pobliski teren i sprawdzali leśne dukty. Po kilkunastu minutach policjanci wypatrzyli seniorkę pomiędzy drzewami. Kobieta była zdezorientowana, ale cała i zdrowa. Dzięki sprawnej policyjnej akcji szybko wróciła pod opiekę córki.

Pamiętajmy o przestrzeganiu zasad, dzięki którym wycieczka do lasu przebiegnie bezpiecznie. Wybierając się na grzybobranie powiedzmy o tym rodzinie, aby wiedzieli, gdzie należy nas szukać. Zabierzmy ze sobą naładowany telefon komórkowy. Dzięki temu będziemy mogli skontaktować się z bliskimi, wezwać pomoc i poinformować, gdzie aktualnie przebywamy. Możemy też skorzystać z aplikacji, która pomoże odczytać naszą lokalizację i drogę powrotną do domu. Zapamiętujmy też punkty odniesienia i charakterystyczne obiekty, które pomogą nam zorientować się w terenie. Zabierzmy elementy odblaskowe, które zwiększą naszą widoczność i ułatwią ewentualną akcję poszukiwawczą po zmroku. Miejmy przy sobie leki, które przyjmujemy na stałe, coś do picia i jedzenia, gdyż nie wiadomo, ile czasu spędzimy w lesie. Unikajmy samotnych leśnych wycieczek. Nie oddalajmy sie od osób, z którymi wybraliśmy się na grzybobranie i nie traćmy ze sobą kontaktu wzrokowego. Nie znając terenu nie oddalajmy się od głównych duktów, swoich pojazdów lub przystanków komunikacji.

(KWP w Łodzi / mw)