Na sygnałach do szpitala by ratować życie mężczyzny Data publikacji 09.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci skierniewickiej drogówki na sygnałach przewieźli chorego do szpitala. Mundurowi nie zawahali się ani przez chwilę, aby udzielić pomocy 56-letniemu mężczyźnie z problemami kardiologicznymi.

W czwartek, 8 września około godziny 17.00 patrol skierniewickiej drogówki wykonywał swoje obowiązki służbowe na terenie gminy Nowy Kawęczyn. W pewnym momencie podjechał do policjantów mężczyzna. Uchylił szybę i drżącym głosem powiedział, że potrzebuje pomocy bo źle się czuje i nie dojedzie sam do szpitala. Mundurowi natychmiast podbiegli do pojazdu mężczyzny, przeprowadzili go do radiowozu. Mężczyzna trząsł się ale był przytomny. Powiedział, że ma problemy kardiologiczne.

Funkcjonariusze zabezpieczyli pojazd chorego i zabrali dokumentację medyczną. Bez wahania użyli sygnałów świetlnych i dźwiękowych, informując dyżurnego o zagrożeniu życia i zdrowia mężczyzny. Dyżurny powiadomił SOR o transporcie chorego. W ciągu kilku minut 56-latek z gminy Kowiesy trafił pod opiekę lekarską. Jego stan jest stabilny a zagrożenie minęło.

To jedna z tych sytuacji, gdy nasze hasło przewodnie „Pomagamy i chronimy” nabiera realnego kształtu.

(KWP w Łodzi / sc)