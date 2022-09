Policcy funkcjonariusze wspólnie z policjantami z Niemiec odnaleźli zaginionego mężczyznę w Ueckermünde Data publikacji 09.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W ramach służby polsko - niemiecki patrol składający się funkcjonariuszy WRD KPP Police i niemieckich policjantów w samą porę odnaleźli zaginionego mężczyznę na terenie Niemiec. Zziębnięty i zdezorientowany 70-latek został przewieziony do szpitala.

W ramach polsko-niemieckiej współpracy policcy funkcjonariusze 9 września patrolowali miejscowości Niemiec w towarzystwie funkcjonariuszów Niemieckich. Po objęciu rejonu od razu przyłączyli się do wspólnej akcji poszukiwawczej 70-letniego mężczyzny, który dzień wcześniej ok godz. 19.00 wyszedł z domu w Ueckermünde i od tamtej pory nie nawiązał kontaktu z żoną i nie powrócił do miejsca zamieszkania.

Na szczęście poszukiwania zakończyły się pomyślnie. Przed południem polsko - niemiecki patrol odnalazł zaginionego mężczyznę, który znajdował się na jednym z ogródków działkowych. Zziębnięty i przemoczony 70-latek został przekazany załodze pogotowia ratunkowego.

Zacieśnianie współpracy z zachodnimi sąsiadami już owocuje wymianą doświadczeń i błyskawicznym działaniem, które są nieocenione przy tego typu zdarzeniach.

(KWP w Szczecinie / mw)