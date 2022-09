40-letni mężczyzna odpowie za zabójstwo

Policjanci z kutnowskiej komendy pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności zgonu mężczyzny. Do zdarzenia doszło w jednym z domów na terenie gminy Kutno. Do sprawy funkcjonariusze zatrzymali 40-letniego mężczyznę, który usłyszał już zarzut zabójstwa. Jest to czyn zagrożony Karą dożywotniego pozbawienia wolności. Podejrzany, decyzją sądu, został tymczasowo aresztowany.