Zaatakował nożem interweniujących policjantów Data publikacji 09.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Tomaszowa Lubelskiego wczoraj zostali zaatakowani przez mężczyznę, wobec którego podejmowali interwencję. Napastnik wyjął nóż i ranił dotkliwie funkcjonariuszy. W celu oparcia ataku napastnika, policjant użył broni palnej i ranił mężczyznę. Został obezwładniony i zatrzymany. Napastnik oraz dwóch policjantów z obrażeniami ciała trafili do szpitala. Na szczęście ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawcą okazał się 24-letni obywatel Ukrainy. Motywy jego działania nie są znane.

Do zdarzenia doszło wczoraj, 08.09.2022 roku, około 15.30 przy ulicy Kościuszki w Tomaszowie Lubelskim. Policjanci pojawili się na miejscu w związku ze zgłoszeniem dotyczącym leżącego przy chodniku mężczyzny. Podczas przeprowadzonej interwencji mającej na celu udzielenie leżącemu pomocy oraz ustaleniu jego danych osobowych, ten stał się bardzo agresywny. W pewnej chwili wyjął nóż i zaatakował policjantów raniąc ich dotkliwie.

Jeden z funkcjonariuszy w celu odparcia ataku napastnika użył broni służbowej raniąc agresora w nogę. Mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany.

Napastnik trafił do szpitala, gdzie przebywa w asyście policjantów. Do szpitala trafili również obaj funkcjonariusze z obrażeniami rak i nóg. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Jeden z mundurowych wczoraj po opatrzeniu ran został wypisany ze szpitala. Drugi z policjantów został przetransportowany do lubelskiego szpitala ze względu na poważną ranę ręki.

Na miejscu grupa dochodzeniowo - śledcza wykonywała czynności procesowe pod nadzorem prokuratora. W dalszym ciągu trwa ustalanie szczegółowych okoliczności tego zdarzenia.

Napastnikiem okazał się 24-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna odpowie za czynną napaść na funkcjonariuszy Policji z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Grozi za to kara do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Lublinie / mw)