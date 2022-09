Policjanci zatrzymali mężczyznę za paserstwo siodeł jeździeckich Data publikacji 09.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu we współpracy z poznańską Grupą Realizacyjną zatrzymali mężczyznę zamieszanego w paserstwo siodeł do jazdy konnej. Sprzęt o czarnorynkowej wartości blisko 1 mln złotych został odzyskany, a sprawca usłyszał już zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu.

Pod koniec czerwca br. policjanci z Wydziału Kryminalnego KMP w Poznaniu otrzymali informację od oficera łącznikowego Królestwa Niderlandów, o tym, że na terenie Holandii doszło do kradzieży z włamaniem do stajni. Łupem złodziei padło wyposażenie jeździeckie w tym siodła do jazdy konnej oraz inne akcesoria.

Z przekazanych informacji wynikało, że przedmioty te mogą być oferowane do sprzedaży na terenie Polski. Po tym sygnale kryminalni z poznańskiej komendy postanowili to sprawdzić i rozpoczęli swoje działania operacyjne. Już po dwóch dniach od zgłoszenia namierzyli podejrzanego mężczyznę.



Policjanci ustalili, że był on zamieszany w paserstwo skradzionych przedmiotów. 24 czerwca br. w trakcie jego zatrzymania odkryli również miejsce, w którym znajdowało się 80 siodeł jeździeckich oraz 300 sztuk różnych elektronarzędzi. Czarnorynkowa wartość znalezionych przedmiotów jeździeckich została szacunkowo wyceniona na blisko 1 mln złotych.

Ponadto śledczy w trakcie przeszukania znaleźli również gotówkę w kwocie ponad 100 tys. złotych oraz środki pieniężne zgromadzone na trzech rachunkach bankowych o wartości 270 tys. złotych, które zostały zabezpieczone na poczet przyszłych kar.

32-latek usłyszał już zarzut paserstwa i zgodnie z decyzją sądu został doprowadzony do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Za ten czyn grozi mu do 5 lat więzienia.

Śledczy zaznaczają jednak, że to nie koniec tej sprawy. W związku z tym, że mężczyzna w przeszłości był już wielokrotnie notowany na terenie Danii za włamania oraz kradzieże sprzętu elektromechanicznego, zarzutów wobec niego, po weryfikacji odzyskanych przedmiotów może być jeszcze więcej.

film z realizacji dostępny jest na profilu FB KMP w Poznaniu.