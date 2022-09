Policjanci uratowali mężczyznę, który skoczył z mostu Data publikacji 12.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Determinacja i szybkie działanie policjantów z kolneńskiej patrolówki pozwoliły w porę dotrzeć do mężczyzny, który chciał targnąć się na życie. Funkcjonariusze w ostatniej chwili odnaleźli 42-latka. Jeden z policjantów skoczył za nim z mostu, chwycił desperata za tułów i dopłynął z nim do brzegu rzeki. Uratowany mężczyzna trafił do szpitala.

Dyżurny kolneńskiej Policji otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie, który chciał targnąć się życie. Z informacji przekazanej przez rodzinę wynikało, że 42-latek wyszedł z domu odebrać sobie życie. Policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania. Już po kilkunastu minutach, mundurowi z patrolówki na jednym z mostów w gminie Kolno zauważyli poszukiwanego mężczyznę. Chwilę później 42-latek skoczył do rzeki. Jeden z funkcjonariuszy, bez chwili wahania, skoczył za nim. Chwycił mężczyznę za tułów i dopłynął do brzegu, gdzie przy wykorzystaniu boi ratunkowej przez policjantkę, został wyciągnięty z wody. Mundurowi od razu udzieli mężczyźnie pierwszej pomocy, a następnie przekazali załodze karetki pogotowia. Dzięki szybkiemu działaniu policjantów nie doszło do tragedii i 42-latek w porę trafił pod opiekę lekarzy.

(KWP w Białymstoku / kp)