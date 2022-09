Lubuscy policjanci zabezpieczali finał żużlowej ekstraligi Data publikacji 12.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Ponad 120 policjantów zaangażowanych było w zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim miłośnikom „czarnego sportu, którzy w niedzielę (11 września) tłumnie odwiedzili stadion imienia Edwarda Jancarza w Gorzowie Wielkopolskim. Mundurowi zabezpieczali sportową imprezę pod stadionem, a także na drogach i skrzyżowaniach gorzowskiego Zawarcia. Finał krajowego speedwaya był bezpieczny i przebiegł bez żadnych zakłóceń - uczestnikom żużlowego święta towarzyszyły tylko sportowe emocje.

Żużlowe mecze gorzowskiej Stali od lat cieszą się niezmiernym zainteresowaniem miłośników „czarnego sportu”. Każdy mecz przy ulicy Śląskiej, na legendarnym stadionie imienia Edwarda Jancarza gromadzi tysiące kibiców. W ostatnią niedzielę (11 września) żużlowcy z Gorzowa Wielkopolskiego i Lublina rozgrywali pierwszy finałowy mecz ekstraligi. Nad bezpieczeństwem kibiców - zarówno miejscowych, jak i przyjezdnych – czuwali policjanci oddziałów prewencji Policji, sztabu Policji, ruchu drogowego czy kryminalnych. Wszystko po to, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa uczestnikom żużlowego meczu. Policjanci drogówki pomagali zmotoryzowanym kibicom w sprawnym i bezpiecznym dotarciu na stadion. W przypadku pojawiających się utrudnień, mundurowi kierowali ruchem, aby wszyscy kierowcy zdążyli spokojnie zaparkować auto i nie spóźnić się na najważniejszy mecz sezonu. Kibice gości po przyjeździe do Gorzowa Wielkopolskiego na stadion kierowali się pod eskortą policjantów z oddziałów prewencji Policji, którzy towarzyszyli im od momentu przekroczenia granicy województwa lubuskiego. Po zakończeniu spotkania gorzowskie ulice i skrzyżowania znowu zapełniły się autami kibiców. Duża ilość pojazdów i osób pieszych wymagała pomocy policjantów. Mundurowi na skrzyżowaniach oraz przejściach dla pieszych znowu kierowali ruchem - wszystko po to, aby wracający z meczu sprawnie i bezpiecznie opuścili okolice stadionu żużlowego.

Pierwszemu finałowi krajowego speedwaya towarzyszyły tylko sportowe emocje – żużlowa niedziela w Gorzowie Wielkopolskim była spokojna i bezpieczna.

komisarz Maciej Kimet

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

