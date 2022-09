Mieszkanka Koluszek i policjant po służbie zareagowali Data publikacji 12.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj To jak ważna jest nasza reakcja i zainteresowanie kiedy widzimy zagubione dziecko udowodniła mieszkanka Koluszek. Kobieta zauważyła na jednej z ulic zapłakaną 3-latkę, którą bez żadnego zainteresowania mijali inni przechodnie. Kobieta szybko zainterweniowała, dołączył do niej policjant po służbie. a już po kilkudziesięciu minutach dziecko trafiło pod opiekę przerażonej mamy.

8 września 2022 roku tuż przed godziną 18.00 przy ulicy Pięknej koluszkowianka zauważyła idącą zapłakaną i przestraszoną małą dziewczynkę. Natychmiast zainteresowała się sytuacją dziecka. Kobieta pytała przechodniów czy znają, bądź rozpoznają dziecko. Nikt poza empatyczną koluszkowianką nie zainteresował się jej losem. Bęący po służbie aspirant Michał Piekarski, który znajdował się w pobliżu rówież zainteresował się sytuacją i zaczął rozmawiać z dzieckiem. Dziewczynka nie powiedziała jak się nazywa, ale palcem wskazywała pobliskie budynki. Policjant o całej sytuacji poinformował oficera dyżurnego koluszkowskiej jednostki. Wziął zapłakaną dziewczynkę na ręce i poszedł w kierunku pobliskich zabudowań. W pewnym momencie zauważył kobietę, która desperacko rozglądała się i ewidentnie kogoś szukała. Była to zrozpaczona mama 3-latki. Jak się okazało, dziecko bawiło się ze starszym rodzeństwem w pobliżu domu i niepostrzeżenie oddaliło się. Kiedy mama dziewczynki zorientowała się, że nie ma jej w pobliżu, natychmiast rozpoczęła poszukiwania na własną rękę. Na szczęście wszystko skończyło się szczęśliwie.

Policjanci szczególnie dziękują mieszkance Koluszek, która jako pierwsza zainteresowała się losem dziecka i wykazała niezwykłą empatią i wzorową postawą. Być może dzięki niej nie doszło do tragedii.

Policjanci apelują do mieszkańców o zainteresowanie i reagowanie na niepokojące sytuacje wokół nas, często wystarczy niewiele, a można uratować czyjeś życie. Nie bójmy się reagować! Od najmłodszych lat uczmy swoje dziecko jak się nazywa, gdzie mieszka oraz jaki jest numer telefonu przynajmniej jednego z rodziców. W przypadku, gdy straci rodziców z oczu, może poprosić kogoś o zadzwonienie do mamy lub taty. Warto również przed większym wyjazdem, wycieczką czy nawet zakupami w hipermarkecie sprawić dziecku opaskę na rękę z numerem telefonu do opiekuna. Również do kurtki można włożyć kartkę z taką informacją

Gdy dziecko się zagubi nie trać czasu na prowadzenie poszukiwań na własną rękę. Natychmiast zawiadom Policję. Zaangażuj też w poszukiwania innych. Proś o pomoc kogo się da. Jeśli dziecko zgubi się w sklepie, na dworcu, itp. zgłoś to ochronie, by jak najszybciej rozpoczęto monitorowanie wyjść i ogłoszono komunikat.

(KWP w Łodzi / mw)