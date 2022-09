Śmiertelne potrącenie na przejściu dla pieszych Data publikacji 12.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają dokładne przyczyny i okoliczności wypadku, do którego doszło w piątek wieczorem na ulicy Polnej w Kwidzynie. 23-latek został potrącony przez kierującego samochodem marki Mazda. Niestety w wyniku poniesionych obrażeń młody mężczyzna zmarł. Do zdarzenia doszło na przejściu dla pieszych. 28-letni kierujący był trzeźwy, sąd zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt.

Do wypadku doszło w piątek, 9 września 2022 roku około godziny 21.30 przy ulicy Polnej w Kwidzynie. Jak wynika ze wstępnych policyjnych ustaleń, 28-latek kierujący samochodem marki Mazda, przekraczając znacznie prędkość, wyprzedził samochód, który zatrzymał się przed przejściem, aby ustąpić pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu z rowerem na przejście dla pieszych i doprowadził do potrącenia 23-letniego mieszkańca Kwidzyna. Sprawca zdarzenia nie udzielił pomocy potrąconemu mężczyźnie i odjechał z miejsca, a następnie porzucił samochód kilkaset metrów dalej. Potrącony przez niego 23-letni mężczyzna pomimo reanimacji udzielonej przez służby ratunkowe zmarł.

Kilkanaście minut od zdarzenia policjanci ustalili, gdzie przebywa 28-latek, został on przez nich zatrzymany - był trzeźwy, pobrana została od niego krew do badań. Na miejscu policjanci przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli dowody. Czynności były prowadzone pod nadzorem prokuratora. Trwa wyjaśnianie dokładnych okoliczności wypadku.

Apelujemy i przypominamy!

Nieuwaga, pośpiech, korzystanie w trakcie jazdy samochodem z telefonu… Te i wiele innych przyczyn mogą prowadzić do poważnego wypadku. Niejednokrotnie prowadzą one nie tylko do ciężkich urazów ciała, ale nawet do śmierci.

Przypomnijmy o czym mówią przepisy, a dokładniej art. 177 – Spowodowanie wypadku w ruchu oraz jakie konsekwencje czekają winnego kierowcę?

kara pozbawienia wolności do lat 3 – w przypadku (chociażby nieumyślnego) naruszenia zasad bezpieczeństwa, którego skutkiem jest lekki i średni uszczerbek na zdrowiu innej osoby,

kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat – gdy następstwem wypadku jest śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu innej osoby,

zaostrzenie karalności (art.178. § 1) – gdy sprawca w momencie spowodowania wypadku był nietrzeźwy lub pod wpływem środka odurzającego albo po jego spowodowaniu zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd do górnej granicy przewidzianej kary pozbawienia wolności(nie niższej niż 2 lata) dodaje jej połowę,

zakaz prowadzenia pojazdu (art.42. § 2)od 3 lat do zakazu dożywotniego(gdy spowodował wypadek śmiertelny albo ciężki uszczerbek na zdrowiu lub sprawca zostaje skazany ponownie), (§ 3) w przypadku nietrzeźwości, bycia pod wpływem środków odurzających lub ucieczki z miejsca zdarzenia.

(KWP w Gdańsku / sc)