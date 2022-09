Policjanci rozpoznali pomieszczenia i zatrzymali złodzieja foto-pułapki Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Główczycach zatrzymali mieszkańca gminy Potęgowo, który w ubiegłym tygodniu ukradł z lasu foto-pułapkę, która miała rejestrować osoby podrzucające śmieci. Dzięki szybkim i skutecznym działaniom mundurowych urządzenie zostało odzyskane, a 69-latek odpowie za popełnione przestępstwo. Za kradzież grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

W ubiegły czwartek na profilu społecznościowym Urzędu Gminy w Potęgowie pojawiła się informacja, że z terenu leśnego została skradziona foto-pułapka, która miała rejestrować osoby podrzucające śmieci do lasu. Jednak skradzione urządzenie dalej działało i wysyłało zdjęcia z miejsca zamieszkania złodzieja. Urzędnicy dali złodziejowi czas na zwrot foto-pułapki, a jeżeli by do tego nie doszło, sprawę planowali zgłosić Policji.

Funkcjonariusze nie czekali na upływ tego terminu i zaczęli ustalać, kto może mieć związek z kradzieżą urządzenia. Dokładnie zapoznali się z wykonanymi przez foto-pułakę zdjęciami i rozpoznali na nich pomieszczenia, w których jak się okazało, kilkukrotnie wcześniej byli. W poniedziałek, rano policjanci zapukali do domu 69-letniego mieszkańca gminy Potęgowo, w którym zastali dokładnie taki sam bałagan, jak ten na zdjęciach, a w trakcie przeszukania znaleźli foto-pułapkę. Mężczyzna, który w przeszłości był już karany za kradzieże, został zatrzymany.

69-latek usłyszał zarzut kradzieży, za co grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

(KWP w Gdańsku / mw)