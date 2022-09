Policjanci odnaleźli grzybiarzy, którzy zgubili się w lesie

Niestety dość często zdarza się, że osoby wybierające się do lasu na grzyby tracą orientację w terenie i nie potrafią odnaleźć drogi powrotnej do zaparkowanego pojazdu czy domu. Zazwyczaj do akcji wkraczają w takiej sytuacji policjanci, którzy wykorzystując swoje umiejętności i znajomość topografii terenu, potrafią szybko odnaleźć zagubionych grzybiarzy. Jedną z tego typu interwencji przeprowadzili w ostatnich dniach wołowscy funkcjonariusze ruchu drogowego, dzięki którym dwóch amatorów grzybobrania szczęśliwie wróciło do miejsca zamieszkania.