Kryminalni zatrzymali 39-latka, który demontował skradzione w Niemczech audi warte 155 tys. zł Data publikacji 13.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Gubina zatrzymali na gorącym uczynku 39-latka, który w budynku warsztatowym demontował kradzione w Niemczech audi A5. Zdekompletowany pojazd oraz pochodzące z niego części o łącznej wartości ponad 155 tysięcy złotych zostały zabezpieczone na policyjnym parkingu. Ponadto w tej sprawie policjanci zatrzymali 40-latka, który dodatkowo uprawiał krzewy konopi. Podejrzani o paserstwo mężczyźni zostali zatrzymani do wyjaśnienia. Decyzją sądu 39-latek najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

W środę, 07.09.2022 roku, do kryminalnych z gubińskiego komisariatu dotarła, poprzez Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku, informacja o pojeździe marki Audi A5, którego kradzież zgłoszono na terenie Niemiec. Jak wynikało z ustaleń, samochód wartości ponad 155 tysięcy złotych miał znajdować się na terenie Gubina. Początkowo informacja nie potwierdzała się, jednakże po kilku godzinach zaangażowanie funkcjonariuszy w odnalezienie auta przyniosło efekty. Policjanci po wejściu na teren posesji, w budynku warsztatowym zastali mężczyznę w trakcie demontażu kradzionego pojazdu. Po chwili do garażu wszedł drugi mężczyzna. Obaj zostali zatrzymani do wyjaśnienia.

Na miejsce wezwano grupę dochodzeniowo–śledczą, wraz technikiem kryminalistyki, który zabezpieczał ślady. Ponadto kryminalni w toku dalszych czynności w miejscu zamieszkania jednego z nich, ujawnili uprawę krzewów konopi innych niż włókniste, które zabezpieczyli. Podczas przesłuchania, 39 i 40-latek usłyszeli zarzut paserstwa, a starszy z nich dodatkowo uprawy konopi.

Wobec zatrzymanych Prokurator Rejonowy w Krośnie Odrzańskim złożył do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Decyzją sądu 39-latek najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Zgodnie z kodeksem karnym za zarzucany czyn zatrzymanym grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Natomiast za nielegalną uprawę konopi ustawodawca przewidział karę pozbawienia wolności do lat 3.

(KWP w Gorzowie / mw)